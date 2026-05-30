言葉のパズルを通して思考を柔軟にする、ひらがなクロスワードクイズです。3つの単語を導き出すプロセスを楽しみながら、忙しい毎日の合間にちょっとしたリフレッシュタイムを過ごしましょう。

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日々のルーチンから少し離れて頭を動かすことは、気分を切り替える良い方法になります。今回は、日常生活でおなじみの言葉をテーマにしたクロスワードを用意しました。すべての空欄を埋めて、頭をすっきりとさせてみませんか？

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・横の並び：し + □ + ぶ + □
・縦の並び（左）：さ + □ + ぽ
・縦の並び（右）：で + □ + き

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正解：「ん」

正解は「ん」（2カ所とも）でした。

▼解説
・しんぶん（新聞）
・さんぽ（散歩）
・でんき（電気）

正解は、どちらも「ん」でした。横のラインでは日々の情報を届ける「しんぶん（新聞）」、縦のラインでは健康維持や気分転換にぴったりの「さんぽ（散歩）」と、私たちの生活に欠かせないエネルギーである「でんき（電気）」が完成します。

今回は2つの空欄に同じ文字が入るパターンでしたが、スムーズに思い浮かんだでしょうか。どれもなじみ深い言葉ばかりですが、パズルとして文字が抜けていると、記憶を呼び起こすための良い練習になります。正解がひらめいた時の爽快感を、ぜひ毎日のリフレッシュに役立ててみてください。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)