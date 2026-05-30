【クロスワードクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通するひらがなは？ 暮らしを支える身近なものがヒント
日々のルーチンから少し離れて頭を動かすことは、気分を切り替える良い方法になります。今回は、日常生活でおなじみの言葉をテーマにしたクロスワードを用意しました。すべての空欄を埋めて、頭をすっきりとさせてみませんか？
・横の並び：し + □ + ぶ + □
・縦の並び（左）：さ + □ + ぽ
・縦の並び（右）：で + □ + き
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
・しんぶん（新聞）
・さんぽ（散歩）
・でんき（電気）
正解は、どちらも「ん」でした。横のラインでは日々の情報を届ける「しんぶん（新聞）」、縦のラインでは健康維持や気分転換にぴったりの「さんぽ（散歩）」と、私たちの生活に欠かせないエネルギーである「でんき（電気）」が完成します。
今回は2つの空欄に同じ文字が入るパターンでしたが、スムーズに思い浮かんだでしょうか。どれもなじみ深い言葉ばかりですが、パズルとして文字が抜けていると、記憶を呼び起こすための良い練習になります。正解がひらめいた時の爽快感を、ぜひ毎日のリフレッシュに役立ててみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：し + □ + ぶ + □
・縦の並び（左）：さ + □ + ぽ
・縦の並び（右）：で + □ + き
↓
↓
↓
↓
↓
正解：「ん」正解は「ん」（2カ所とも）でした。
▼解説
・しんぶん（新聞）
・さんぽ（散歩）
・でんき（電気）
正解は、どちらも「ん」でした。横のラインでは日々の情報を届ける「しんぶん（新聞）」、縦のラインでは健康維持や気分転換にぴったりの「さんぽ（散歩）」と、私たちの生活に欠かせないエネルギーである「でんき（電気）」が完成します。
今回は2つの空欄に同じ文字が入るパターンでしたが、スムーズに思い浮かんだでしょうか。どれもなじみ深い言葉ばかりですが、パズルとして文字が抜けていると、記憶を呼び起こすための良い練習になります。正解がひらめいた時の爽快感を、ぜひ毎日のリフレッシュに役立ててみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)