元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが5月29日、自身のインスタグラムを更新。ハローキティのコラボレーショングッズの紹介撮影にショットを複数枚公開しました。



【写真を見る】【 辻希美・長女 】ハローキティのグッズに囲まれアンニュイスマイル コメントには「ﾐ・◦・ﾐ」



まず1枚目は、白いドット柄のトップスを着た希空さんが、ハローキティのポーチや小物を両手に沢山抱えたカットです。まっすぐにカメラを見つめた表情が印象的です。





続く2枚目は、パステルピンクのニットを着た希空さんのカットです。

編み込んだ髪をハローキティのクリップで留め、しゃがんで両手を顎付近に添え、やや頭を傾けた希空さんは、柔らかい表情を浮かべています。





パステルピンクのニットのドレス姿では、白い床の上にうつ伏せに横たわるショットもあり、肩へと流れる茶色のロングヘアが印象的です。





また、ベージュの長袖トップスに白いチュールスカートを合わせたコーディネートでは、足元には黒いソックスをのぞかせています。白い床の上にしゃがんで、小さなバッグを両手で前に掲げるように持ち、遠くを見つめるようなアンニュイな視線が印象的です。





画像では大人びた表情を見せる希空さん、コメント欄には「ﾐ・◦・ﾐ」とハローキティの顔文字を記しています。



【担当：芸能情報ステーション】