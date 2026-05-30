「さすがサンダルの男︎︎」渡辺翔太、モデルショットに反響「ビジュアルも流石」「足首引き締まっとって」
Snow Manの渡辺翔太さんは5月29日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。
【写真】渡辺翔太のサンダル姿
コメントでは「やっぱり翔太くんと言えばサンダル」「世界一イケメン」「足首引き締まっとってサンダル似合うかっこいい」「しょぴ王子サイコーー！！サンダルといえばしょっぴー！！」「今回のビジュアルも流石です サンダルといえばもはや翔太さんなので今回の商品こそ翔太さんにピッタリなのでは!?!?!?」「似合いすぎ」「さすがサンダルの男︎︎」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】渡辺翔太のサンダル姿
「サンダルといえばしょっぴー！！」渡辺さんは「PUMA #しょっぴー #しょぴぐらむ」とつづり、1枚の写真を投稿。ワインレッドのシャツにスタイリッシュなパンツ、サンダルを合わせたコーディネートです。こちらに向けた視線が格好良く、魅力的です。
コメントでは「やっぱり翔太くんと言えばサンダル」「世界一イケメン」「足首引き締まっとってサンダル似合うかっこいい」「しょぴ王子サイコーー！！サンダルといえばしょっぴー！！」「今回のビジュアルも流石です サンダルといえばもはや翔太さんなので今回の商品こそ翔太さんにピッタリなのでは!?!?!?」「似合いすぎ」「さすがサンダルの男︎︎」と、絶賛の声が寄せられました。
格好いいモデルショットを多数披露自身のInstagramで、格好いいモデルショットを多数公開している渡辺さん。4月29日には「TOD'S」と添え、洗練されたコーディネートを複数披露していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)