日テレ・田辺大智アナ、双子女児誕生を生報告「可愛くて可愛くてもう今すぐ帰りたい」
【モデルプレス＝2026/05/30】日本テレビの田辺大智アナウンサー（29）が2026年5月30日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）に生出演。双子が誕生したことを報告した。
【写真】双子誕生報告の29歳イケメンアナ、花束持つ近影
田辺アナは「実は先日、双子の女の子が生まれまして父になりました」と報告し「可愛くて可愛くてもう今すぐ帰りたい！帰りたい早く！」とにっこり。共演者から「見分けはつく？」と聞かれると「だんだんつくようになりました」と笑顔で答えていた。
田辺アナは、2020年に日本テレビに入社。「DayDay.」（同局系／月〜金曜あさ9時〜）などの人気番組に出演していたほか、現在は「Going！Sports＆News」（同局系／毎週土曜・日曜よる11時55分〜）などのスポーツ番組でも活躍。2023年10月、ラジオ番組「日テレアナ・ザ・ワールド！」（ラジオ日本／毎週土曜よる10時30分〜）に出演し、結婚したことを発表していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】双子誕生報告の29歳イケメンアナ、花束持つ近影
◆田辺大智アナ、双子誕生を報告
田辺アナは「実は先日、双子の女の子が生まれまして父になりました」と報告し「可愛くて可愛くてもう今すぐ帰りたい！帰りたい早く！」とにっこり。共演者から「見分けはつく？」と聞かれると「だんだんつくようになりました」と笑顔で答えていた。
◆田辺大智アナ、2023年に結婚発表
田辺アナは、2020年に日本テレビに入社。「DayDay.」（同局系／月〜金曜あさ9時〜）などの人気番組に出演していたほか、現在は「Going！Sports＆News」（同局系／毎週土曜・日曜よる11時55分〜）などのスポーツ番組でも活躍。2023年10月、ラジオ番組「日テレアナ・ザ・ワールド！」（ラジオ日本／毎週土曜よる10時30分〜）に出演し、結婚したことを発表していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】