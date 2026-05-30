¡Ø¥´¥¸¥éÂÐ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥Ç¥Õ¥©¥ê¥¢¥ë¤Ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡ÈG¡É³ÐÀÃ·ÁÂÖ¡×¤¬¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì
¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥´¥¸¥éÂÐ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ê¥¢¥ë ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡ÈG¡É³ÐÀÃ·ÁÂÖ ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.¡×(16,500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ê¥¢¥ë ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡ÈG¡É³ÐÀÃ·ÁÂÖ ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.¡×(16,500±ß)
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ø¥´¥¸¥éÂÐ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¡£¡Ö¤â¤·¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤Ë¡ÈGºÙË¦(¢¨)¡É¤òÅêÆþ¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎ©ÂÎ²½¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡ÈG¡É³ÐÀÃ·ÁÂÖ¡×¤¬¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ê¥¢¥ë¤ËºÆÅÐ¾ì¡£
¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿ï½ê¤Ë¥´¥¸¥é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¤¿²Ò¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¡¢Á´¹âÌó17cm¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£¥´¥¸¥é¤ÎÀ¸ÊªÅª¤ÊÂ¤·Á¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤Îµ¡³£Åª¤ÊÂ¤·Á¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Ä¤Ä¤â¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î»ç¿§¤ÈÎÐ¿§¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸÷Âô´¶¤È½Å¸ü´¶¤ò´¶¤¸¤ëÉ½¸½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(¢¨)¥´¥¸¥é¤ÎºÙË¦¡£¿¯¿©À¤¬¹â¤¯¡¢Â¾¤ÎÀ¸Êª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤½¤ÎÀ¸Êª¤ÎÁÈ¿¥¤òÊÑ¼Á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢GºÙË¦¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ø½Ã¤¬¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)¥«¥é¡¼
2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ê¥¢¥ë ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡ÈG¡É³ÐÀÃ·ÁÂÖ ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ver.¡×(16,500±ß)
¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿ï½ê¤Ë¥´¥¸¥é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¤¿²Ò¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¡¢Á´¹âÌó17cm¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£¥´¥¸¥é¤ÎÀ¸ÊªÅª¤ÊÂ¤·Á¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤Îµ¡³£Åª¤ÊÂ¤·Á¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Ä¤Ä¤â¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î»ç¿§¤ÈÎÐ¿§¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸÷Âô´¶¤È½Å¸ü´¶¤ò´¶¤¸¤ëÉ½¸½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(¢¨)¥´¥¸¥é¤ÎºÙË¦¡£¿¯¿©À¤¬¹â¤¯¡¢Â¾¤ÎÀ¸Êª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤½¤ÎÀ¸Êª¤ÎÁÈ¿¥¤òÊÑ¼Á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢GºÙË¦¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ø½Ã¤¬¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
TM & (C)TOHO CO., LTD. (C)¥«¥é¡¼