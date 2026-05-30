「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

管理職にしてしまったらNGな人

「仕事はできる。でも、なぜかチームを持たせると崩壊する」

そんな人がいます。

では、管理職にしてはいけない人の特徴とは何か。

結論から言えば、察してほしがる人です。

「普通わかるでしょ？」が口癖の人

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

あなたは、「会議に遅れてくるメンバーが多い」という問題を抱えているとします。

「会議には時間どおりくるべきだろう」と、部下たちに察するような雰囲気を出しているとしたら、リーダー失格です。

認識の齟齬によって発生するエラーは、上司であるリーダーの責任だからです。

まず、リーダーがすべきなのは、誰でもできる姿勢のルールを作ることです。

「全員、会議の始まる3分前には着席しましょう」

このように、誰が何をするのかをハッキリさせましょう。

――『リーダーの仮面』より

ダメな管理職ほど、「言わなくてもわかるだろう」と考えます。

・空気を読め

・察して動け

・常識で考えろ

しかし、組織においてこれは最悪です。

なぜなら、認識のズレが発生するからです。

「言ったつもり」が組織を壊す

ルールは、一度だけ口で言ってもダメです。

「聞いていなかった」「1分前じゃありませんでしたか？」という反論の余地が生まれてしまうからです。

「一斉メールで伝える」「全員が見られる共有ファイルをつくる」「ルールをまとめて紙で配布する」など、後から確認できるようにしましょう。

その際、主語が曖昧になっていないかに気をつけます。

「私がそう決めたので、以後、守ってください」など、責任の所在が自分にあることを明確にします。

――『リーダーの仮面』より

優れた管理職は、「伝えたかどうか」ではなく、「相手が再現できるかどうか」を重視します。

つまり、「言語化する」「明文化する」「誰でも確認できる状態にする」。ここまでやる。

一方で、管理職にしてはいけない人は、「言ったよね？」で終わります。

これは、責任放棄です。

感情でブレる人は、リーダー失格

そうして実際に運用しはじめたら、問題が起こってくると思います。

「会議前の電話が長引き、時間通りに出られないことがあります」

「自分は15分前から待っているので、もっと早く来てほしいです」

そうやって部下から出てくる問題は、「情報」として受け止めます。

リーダーであるあなたが情報を元にして、最終的な判断をします。

「重要な電話の場合は、一度電話を切るか、メッセンジャーなどで上司に会議に遅れる承認を取る」とルールを追加する。

「3分前と伝えているので、それより前に集まる必要はない」と明言する。

というように、情報だけを見て決めましょう。

このときに、「嫌われないかな」「辞めちゃわないかな」と、感情的になってしまうと、リーダーの軸がブレます。

――『リーダーの仮面』より

ここが本質です。管理職に向いていない人ほど、「嫌われたくない」という感情を優先します。

しかし、リーダーの仕事は、全員に好かれることではありません。

ルールを運用し、組織を機能させることです。

管理職にしてはいけない人。

それは、「察してほしい」と思っている人です。

組織は、空気では動きません。

言語化されたルールでしか動かない。

だからこそ、リーダーには、「明確に伝えること」「責任を持つこと」「感情でブレないこと」が求められるのです。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。