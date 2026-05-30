朝、目が覚めてふと隣を見ると、愛する夫が猫たちに包囲されている…

そんな、微笑ましくもどこか不穏な空気漂う写真がSNSで大きな注目を集めている。



【写真】何かの儀式が始まるかのように、眠る夫を見守る猫たち

Threadsに投稿されたのは、奥さんが寝ている旦那さんを撮影した一枚。そこには、旦那さんの枕元や胸の上に陣取り、微動だにせず彼を見つめる3匹の猫たちの姿が収められている。投稿に添えられた「うちの旦那、死期が近いのかしら？」という一文の通り、まるで天使のような、あるいは死神のような佇まいの猫に、ネット上では「儀式か？！ 」と大反響を呼んだ。



この包囲網の正体は何なのか。奥さんのモリスさん（@morri_s2757）さんに話を聞いた。



――夫さんを囲む猫たちを初めて見た時の感想は？



モリス：あまりにもシュールで面白かったので、慌てて写真を撮りました。旦那が寝ている時はよく見られる光景ですが、本人は全く気づいていないんです！



――3匹の猫たちのポジショニングも気になります。



モリス：それぞれ役割があるみたいです。一番圧が強いのはテーブルの上から見下ろしている白黒の「ふく」で、いつも下界を見るような目で旦那を見下ろしています。胸の上にいる「むぎ」はジリジリと顔に近づいていきますし、手前で遠巻きに見ているのが年寄りの「よつば」です。



――集結している理由は？



モリス：絶対「エサ」なんです（笑）。私が起こされるのが嫌なので、朝は旦那にエサ当番をしてもらっているのですが、それを猫たちも分かっているんですね。



――旦那様がなかなか起きない場合、猫たちはどうするのですか？



モリス：休みの日などで起きるのが遅いと、痺れを切らしたふくが、旦那の髪の毛を噛んでむしっていたこともありました。ようやく起き上がって階段を降り始めると、旦那を追い越してエサ場へと猛ダッシュしていきます。



――この写真をご覧になった夫さんの反応は？



モリスさん：自分がこんな状況になっているとは知らなかったので「俺、連れてかれるのかな？死ぬんかな？」と大爆笑していました。



◇ ◇



SNSでは「ネコちゃんたち涙をこらえて気丈にふるまって…」「宗教画みたい」「フランダースの犬を思い出す」などの反響が集まった。



「召される」どころか、食欲をこらえる猫たちからプレッシャーを受け続ける夫さん。シュールな攻防戦に、今後も目が離せない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）