嵐の相葉雅紀（43）が29日放送のフジテレビ「タイムレスマン」（金曜後9・58）にゲスト出演。今月末でグループが活動終了した後の“個人としての今後”について語った。

timeleszのメンバー8人と1対1でトークする「サシトーク」のコーナーに登場。原嘉孝から“残りの人生の過ごし方”を聞かれると「メンバー5人で達成してきたこととかやってきたことは自分の自信になっている。オファーがあればやらせていただくスタンスではいるかな」と説明した。

原が「いちタレントとしての人生を考えてる？」と突っ込むと、「今のところ引退とかは考えていない」と回答。

それでも「ずっと都会に住んでいたいと思っていた。なんだけど景色の奇麗な所に住みながらでもいいのかなっていうのをちょっとずつ…」と移住も視野に入れていることを告白。原が「都内を離れて」と聞くと「最近ね」と答えたが、ここで1分間のタイムリミットで“サシトーク”は終了してしまった。

原が「（菊池）風磨くんがよく“僕らグループには時間の限りがあります。なので今を精いっぱい急いででもやります”っていうことをファンの前でも言う。そうなった時に僕が70〜80歳になったら…」と不安を明かすと、相葉は「生き急ぐなって！大丈夫だから」とアドバイスを送っていた。