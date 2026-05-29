TBS「それSnow Manにやらせて下さい2時間SP」（後7・00）が29日の放送され、歌手のあの（年齢非公表）とタレント・鈴木紗理奈（48）が共演した。2人はSnow Manのコーデ対決の審査員を務めた。

この日は「ユニクロとコラボ！初夏の親子コーデ対決」と題した企画が行われ、Snow Manメンバーがファッションショーでコーデ対決。審査員には村重杏奈、森香澄、鈴木紗理奈、河北麻友子、あのが登場し、メンバーに対して辛口コメントで評価を下した。5人は横並びで座り、鈴木とあのは間に一人挟む形で着席していた。

「あのちゃんねる」をめぐっては、18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレント・鈴木紗理奈の名前を挙げる場面があった。これを受け、放送後に鈴木は自身のインスタグラムを通じて「ショック」などと苦言。TVerの当該放送回は配信停止となり、23日にはあのちゃんが番組サイドへの思いを表明。同局は28日に番組終了を発表した。

TBSは27日に行われた定例社長会見で、騒動となった2人が共演している「それスノ」放送回について、「特に変更はありません」と放送内容に変更はないことを説明していた。