YouTubeチャンネル「猫とネコ」に投稿されたのは、腹ペコの子猫たちの食事時間の様子です。扉前で大渋滞する姿や、食事が進むにつれて静かになる様子が紹介され、記事執筆時点で2500回再生を記録。「可愛い…がいっぱい」「見事に静かになりますね～」といったコメントが寄せられています。

【動画：腹ペコで『元気に鳴いていた子猫たち』→満腹になった結果…『尊すぎる変化』】

ごはん待ちの子猫たちが扉前で大渋滞

登場するのは、4匹の子猫たちと飼い主さんです。この日、子猫たちはケージの中でごはんの時間を待っていたそうです。扉の前には小さな体がぎゅっと集まって大渋滞に。元気な鳴き声も響き、待ちきれない様子だったといいます。

子猫たちは扉の隙間から手を出したり、ジャンプしたりしていたのだとか。ほかの子に乗ったり乗られたりする姿もあったといいます。小さな体で懸命にアピールする様子が愛らしく、思わず頬が緩んでしまいます。

順番待ち中も元気いっぱいな子猫たち

飼い主さんが扉を開けると、子猫たちは一斉に外へ出てきたそうです。飼い主さんが床に座ると、子猫たちはすぐに足元へ集合。食事に使うシリンジを見ると、口でくわえようとする子もいたといいます。

食事は1匹ずつ順番に進められたそうです。待っている子猫たちは元気な鳴き声を響かせ、飼い主さんの足や腕に乗る姿も。子猫同士でじゃれ合う姿もあり、順番待ちの時間もにぎやかに過ごしていたのだとか。

満腹になると一気に静かに

食事は2周目、3周目へと続いたそうです。子猫たちのお腹が満たされるにつれて、響いていた鳴き声は少しずつ小さくなっていったのだとか。動きもゆっくりになり、食事前のにぎやかさから穏やかな雰囲気に変わっていったといいます。

満腹になると、さっきまでの大騒ぎが嘘のように静かになった子猫たち。鳴き声だけでなく動きも落ち着き、ごはん前とは違うゆったりとした様子になっていたそう。小さな体に気持ちがそのまま表れる、素直な子猫たちなのでした。

投稿には「ホントみんにゃ見事に静かになりますね～」「お腹いっぱいで静かになっとる」「お腹いっぱいになってちょっと眠そう」「可愛い…がいっぱいですね。頑張ってください」といったコメントが寄せられました。元気いっぱいな子猫たちの愛らしい姿と、満腹後に静かになる素直な変化に、あたたかな反応が集まっています。

YouTubeチャンネル「猫とネコ」では、パパ猫のジン君、ママ猫のタロちゃん、子どもたちをはじめとした猫ちゃんたちの日常が紹介されています。多頭飼いならではの、にぎやかな様子を観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫とネコ」さま

執筆：あいす

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。