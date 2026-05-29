5月29日、音楽番組『ミュージックステーション』（テレビ朝日系、以下『Mステ』）で、アイドルグループ「嵐」の特集企画が放送される。活動終了まで残りわずかとなったが、5人のテレビ出演は絶望的になりつつあるようだ。

今回、放送されるのは、「後輩たちが選ぶ! もう一度見たい嵐の最強ソングBEST5」。

「STARTO ENTERTAINMENTの後輩たちが、嵐の名曲のなかから5曲を厳選して発表します。また、『Mステ』過去140回の出演回から嵐の貴重映像を大放出し、5人のステージパフォーマンスを振り返る内容になるようです」（スポーツ紙記者）

嵐は2020年末でグループ活動を休止しており、2026年5月末をもって活動終了することが発表されている。最後の日まで残り2日と迫るなか、貴重な映像を見られることを喜ぶファンも多い。一方で、Xでは

《活動再開したときもこれからテレビ出ると思ってたし、歌番組も最後に出てくれると思ってたんだけど、歌番組ですら出ないのかな》

《もう今週で嵐がいなくなっちゃうんだな。何度もコンサート行ったし実感湧かないな。。。ほんとにテレビにも出ないんだ》

《MステとCDTVは売れてないときから出てた今でも続いてる番組だから最後出るのかと思ってたけど》

など、嵐のテレビ出演がないことを嘆く声が聞かれている。

5人は3月13日の北海道公演から5月31日の東京ドーム公演まで、5大ドームツアーを開催してきた。

「活動休止から5年経ちましたが、5人そろってのテレビ出演はありませんでした。活動終了までに嵐が出る可能性のある音楽番組としては、今回の『Mステ』が最後のチャンスだったのです。特集企画はあるものの、5人が出演することは発表されていません。嵐のテレビ出演が断たれたと見る向きもあるようです」（芸能担当記者）

最後の日となる31日の東京ドーム公演に関しては、ファンクラブで生配信がおこなわれる。今回、嵐がテレビに出なかったのには、こんな背景もあるようだ。

「2020年はコロナ禍で、オンラインでの配信はあったものの、有観客のライブは実施できないまま、休止に入りました。今回のツアーは、ファンと直接、会える場を設けたいという嵐の“恩返し”でもあったのでしょう。一方で、テレビで5人がそろって、和気あいあいとする姿を見たい人も少なくありません。2020年の休止前は、ギリギリまで民放の音楽番組に出ずっぱり状態だったことを考えると、このままフェードアウトすることを寂しく感じてしまうファンが多いのかもしれません」（同前）

1999年のCDデビューから約27年、嵐はどんなラストを飾るのか。