安藤優子「実山椒をたっぷり入れたお出汁で牛しゃぶしゃぶ」メインの豪華なメニュー披露「目でも楽しめる」「器使いが素敵」の声

安藤優子「実山椒をたっぷり入れたお出汁で牛しゃぶしゃぶ」メインの豪華なメニュー披露「目でも楽しめる」「器使いが素敵」の声