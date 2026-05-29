安藤優子「実山椒をたっぷり入れたお出汁で牛しゃぶしゃぶ」メインの豪華なメニュー披露「目でも楽しめる」「器使いが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】キャスターの安藤優子が5月28日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を公開し、話題となっている。
【写真】60代ベテランキャスター「目でも楽しめる」実山椒たっぷりお出汁で牛しゃぶ
安藤は「実山椒をたっぷり入れたお出汁で牛しゃぶしゃぶにしました」とつづり、写真を投稿。テーブルの上には鯛の昆布〆や鶏レバー甘辛煮、はしりの枝豆が乗っている。
その他、「ゴボウの唐揚げは、下味をつけてからさっと揚げました」と、青海苔と一緒に盛りつけられた一皿も披露している。
この投稿には「食事が豪華で目でも楽しめる」「器使いが素敵」「夏を感じる食卓ですね」「ゴボウの唐揚げのレシピか気になります」「実山椒のお出汁が美味しそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「目でも楽しめる」実山椒たっぷりお出汁で牛しゃぶ
◆安藤優子、実山椒のしゃぶしゃぶメインの食卓披露
安藤は「実山椒をたっぷり入れたお出汁で牛しゃぶしゃぶにしました」とつづり、写真を投稿。テーブルの上には鯛の昆布〆や鶏レバー甘辛煮、はしりの枝豆が乗っている。
その他、「ゴボウの唐揚げは、下味をつけてからさっと揚げました」と、青海苔と一緒に盛りつけられた一皿も披露している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「食事が豪華で目でも楽しめる」「器使いが素敵」「夏を感じる食卓ですね」「ゴボウの唐揚げのレシピか気になります」「実山椒のお出汁が美味しそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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