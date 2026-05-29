RG、ホンダの愛車でツーリング “Tシャツ”に注目集まる
お笑い芸人のレイザーラモンRGが28日にInstagramを更新。ツーリングで映画Tシャツを着たソロショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】レイザーラモンRG、“愛車”にネット衝撃「カッコいい」 色にも注目（3枚）
RGが投稿したのは愛車のバイク「ホンダCB1100R」との2ショット。写真には、愛車のそばでフルフェイスのヘルメットをかぶり、1983年に公開された金子正次主演の映画『竜二』のTシャツを着たRGの姿が収められている。
柳楽優弥主演でリメイクした『RYUJI 竜二』も10月30日に公開される伝説の映画Tシャツに、ファンからは「かっこいい」「竜二いいですね」などの声が集まっている。
引用：「レイザーラモンRG」Instagram（＠rgrazorramon）
【写真】レイザーラモンRG、“愛車”にネット衝撃「カッコいい」 色にも注目（3枚）
RGが投稿したのは愛車のバイク「ホンダCB1100R」との2ショット。写真には、愛車のそばでフルフェイスのヘルメットをかぶり、1983年に公開された金子正次主演の映画『竜二』のTシャツを着たRGの姿が収められている。
柳楽優弥主演でリメイクした『RYUJI 竜二』も10月30日に公開される伝説の映画Tシャツに、ファンからは「かっこいい」「竜二いいですね」などの声が集まっている。
引用：「レイザーラモンRG」Instagram（＠rgrazorramon）