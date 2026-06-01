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【元テレビ局員の下矢一良氏】が「世界で低評価続出。Instagramが禁断のアップデートへ...今後どうなる？」を公開した。同氏は、Instagramの新機能「Instants（インスタンツ）」の概要と、先行公開された海外で低評価が続出している背景について分析した。



Instagramに新たに追加される「Instants」は、撮影した写真を親しい相手にだけ送る機能だ。最大の特徴は「加工禁止」であることと「24時間で消える」ことである。若年層に人気のSNS「BeReal」に近い仕様であり、これまでの「インスタ映え」という常識を覆す真逆のサービスとなっている。



下矢氏はこの新機能が導入された背景について、「インスタ映えに疲れている人が多い」と指摘する。現在のInstagramでは、作り込まれた写真よりも飾らないショート動画（リール）が主に視聴されている。利用者が求めるものが変化している状況下で、Instagram側も対応を迫られ、他社の人気機能を取り入れる伝統的な手法で新機能を吸収したと解説した。



しかし、先行公開されている海外での評判は芳しくない。下矢氏によると、スペインのアプリストアでの評価は1.8〜9と非常に低い。その理由として、従来のような綺麗に加工した写真を好むユーザー層とのミスマッチを挙げた。さらに、誤操作によって試し撮りの写真がそのまま送信される危険性がある点にも触れ、「悪魔の手紙みたい」と懸念を示した。



一方で下矢氏は、巨大企業であるMeta社の開発力を踏まえ、徐々にアップデートを重ねて定着していく可能性が高いと総括した。Instagramが「飾らない日常」を求める潮流にどう適応していくのか、今後の日本での展開やアップデートの動向が注目される。



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