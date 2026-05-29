【「webアクション」6月新連載 オリジナル3作品】 5月29日 公開

双葉社のマンガ配信サイト「webアクション」で6月に新連載となる作品の情報が公開された。

6月には、オリジナル3作品の新連載が開始される。6月2日には「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」でも知られるたなかのか氏の「人魚姫の靴屋さん」、6月5日には伊勢ともか氏の「ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ」、6月26日にはたくぞう氏の「Leap Link Loop」がそれぞれ連載開始となる。

オリジナル新連載3作品を紹介

「人魚姫の靴屋さん」たなかのか氏

6月2日 連載開始予定

【人魚姫の靴屋さん】

メルヘンの靴が導く、あなたの物語。

就活中の大学生・御手洗は校内でたそがれていたところ、知人から人魚姫が営む「悩みを解決してくれる」靴を作ってくれる店を紹介される。

半信半疑で店を訪れたところ、本当に童話にまつわる靴を作ってくれるようで――!?

□「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」webアクションのページ

「ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ」伊勢ともか氏

6月5日 連載開始予定

【ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ】

世界は滅亡したけれど、私たち、美味しい毎日送ってます。

滅亡した世界で食糧確保もままならない中、料理上手な女子高生・由井橋このよは、今日も限られた食材を使って、仲間たちに美味しい料理をふるまう！

「Leap Link Loop」たくぞう氏

6月26日 連載開始予定

【Leap Link Loop】

不可逆に立ち向かう

タイムリープサスペンス！

幼い頃は仲が良かったが、今は疎遠になってしまった乃愛と美緒。

ある事件をきっかけに乃愛は美緒の命を救うため、時を戻し、未来を変えようと奔走する！