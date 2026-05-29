たなかのか氏の「人魚姫の靴屋さん」などwebアクションで6月に新連載されるオリジナル3作品が公開
【「webアクション」6月新連載 オリジナル3作品】 5月29日 公開
就活中の大学生・御手洗は校内でたそがれていたところ、知人から人魚姫が営む「悩みを解決してくれる」靴を作ってくれる店を紹介される。
不可逆に立ち向かう
幼い頃は仲が良かったが、今は疎遠になってしまった乃愛と美緒。
双葉社のマンガ配信サイト「webアクション」で6月に新連載となる作品の情報が公開された。
6月には、オリジナル3作品の新連載が開始される。6月2日には「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」でも知られるたなかのか氏の「人魚姫の靴屋さん」、6月5日には伊勢ともか氏の「ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ」、6月26日にはたくぞう氏の「Leap Link Loop」がそれぞれ連載開始となる。
オリジナル新連載3作品を紹介
「人魚姫の靴屋さん」たなかのか氏
6月2日 連載開始予定【人魚姫の靴屋さん】
メルヘンの靴が導く、あなたの物語。
就活中の大学生・御手洗は校内でたそがれていたところ、知人から人魚姫が営む「悩みを解決してくれる」靴を作ってくれる店を紹介される。
半信半疑で店を訪れたところ、本当に童話にまつわる靴を作ってくれるようで――!?
□「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」webアクションのページ
「ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ」伊勢ともか氏
6月5日 連載開始予定【ちょっと！ いいもの食べよう終末レシピ】
世界は滅亡したけれど、私たち、美味しい毎日送ってます。
滅亡した世界で食糧確保もままならない中、料理上手な女子高生・由井橋このよは、今日も限られた食材を使って、仲間たちに美味しい料理をふるまう！
「Leap Link Loop」たくぞう氏
6月26日 連載開始予定【Leap Link Loop】
不可逆に立ち向かう
タイムリープサスペンス！
幼い頃は仲が良かったが、今は疎遠になってしまった乃愛と美緒。
ある事件をきっかけに乃愛は美緒の命を救うため、時を戻し、未来を変えようと奔走する！