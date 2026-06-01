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美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【昭和】昔の日本人はなぜ体罰を容認していたのか？【学校、家庭】」を公開した。かつては当たり前だった体罰がなぜ現代では絶対悪となったのか、そして体罰なき教育が抱える弊害や社会の行く末について、独自の視点で語った。



動画の序盤で高須氏は、昭和の時代には学校や家庭で体罰が日常的に行われており、社会全体で容認されていた歴史的背景に言及した。当時は現在よりも治安が悪く、暴走族や学生闘争など暴力的な行動が目立っていたことに触れ、大人と子供の間に「絶対的な上下関係を作って秩序を形成する」という明確な目的で体罰が用いられていたと解説する。



しかし、治安の改善とともに体罰は絶対悪という風潮へと変化した。高須氏自身も、権力を乱用する大人が現れる弊害を考慮し「基本的に体罰容認派ではない」と明言している。



その一方で、体罰や厳しい指導が極端に排除された現代の教育現場に懸念を示し、「親とか先生が絶対的強者でなくなってしまったので、その分子供が調子に乗っている」と問題提起した。さらに、子供を過度に甘やかす毒親の増加によって教師が適切に指導できなくなり、結果として学級崩壊や若者の非行が助長されている現状を危惧した。



動画の終盤、高須氏は現代社会の構造について、未成年のうちは手厚く保護されるものの「国家レベルの体罰を受けるようになってしまうんです大人になると」と鋭く指摘。社会の厳しさや善悪の判断基準を学ばないまま大人になり、重大な犯罪を犯して自由を奪われたり、最悪の場合は死刑という「究極の体罰」に直面すると分析した。



最後は、現在の日本社会について、子供のうちは手厚く保護されるものの「社会に出た時に初めて社会の厳しさを知って」挫折を味わう若者が増えていると語り、現代のあり方に一石を投じた。