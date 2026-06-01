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「人を殺した」と申告しても逮捕されない？意外と知らない“自首”の定義と警察対応の裏側

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、YouTubeチャンネル「佐々木成三の攻める防犯チャンネル」にて「【たつの市母娘殺害事件】殺したと申告した男を警察が送迎…なぜ逮捕に至らなかったのか。【元捜査一課が解説】」を公開した。兵庫県たつの市で発生した母娘殺害事件において、容疑者の男が事件発覚前に「人を殺した」と申告していたにもかかわらず逮捕されなかった理由と、警察が男を現場近くまで送迎した対応の不可解な点について解説した。



動画では、5月19日に発覚したたつの市の母娘殺害事件を取り上げている。事件発覚の3日前である5月16日、兵庫県高砂市内で大山賢二容疑者が警察官に対し、「人を殺した」と供述していたことが明らかになった。佐々木氏はこの事実に対し、なぜ警察がその場で逮捕できなかったのかを実務の観点から紐解く。



佐々木氏は「自首とは捜査機関に対して自ら犯罪事実を申告すること」と定義した上で、「いつ、誰を、どこで殺害したのかという具体性がなければ自首には当たらない」と指摘する。大山容疑者の当時の供述には具体性が乏しく、凶器や血のついた衣服も所持していなかった。そのため、警察は事件の可能性が低いと判断したという。佐々木氏はこの対応について「供述だけで逮捕できるわけではない」と述べ、その場での逮捕見送りには法的な限界があると解説した。



一方で、佐々木氏が最も疑問視したのは、警察が大山容疑者をたつの市まで送迎したという点である。通常、事件性が確認できない場合は身元引受人に引き渡されるが、大山容疑者は住所不定であった。そのため、過去の居住地であったたつの市まで送り届けた可能性があるという。しかし、佐々木氏は「送り届ける判断を誰がしたのか」と組織の対応に疑問を呈し、刑事課などの上部組織に報告し、慎重に指示を仰ぐべき事案だったと指摘した。



また、大山容疑者が「たつの市」という具体的な地名を出していたのであれば、現場への案内を求めるなどの裏付け捜査が可能だったのではないかという推測も示された。本動画は、警察実務の法的な限界を明らかにしつつ、今回の警察の対応が組織として適切であったのかという課題を提起する内容となっている。