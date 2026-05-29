29日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数782、値下がり銘柄数558と、値上がりが優勢だった。



個別ではトーシンホールディングス<9444>がストップ高。ニッカトー<5367>、岡谷電機産業<6926>、日本抵抗器製作所<6977>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、ＫＧ情報<2408>、ジーエルテクノホールディングス<255A>、コメ兵ホールディングス<2780>、アップルインターナショナル<2788>など36銘柄は年初来高値を更新。大黒屋ホールディングス<6993>、指月電機製作所<6994>、オリコン<4800>、北川精機<6327>、ナ・デックス<7435>は値上がり率上位に買われた。



一方、ファーストコーポレーション<1430>、北野建設<1866>、暁飯島工業<1997>、ＣＤＳ<2169>、Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ<220A>など43銘柄が年初来安値を更新。大日光・エンジニアリング<6635>、シリコンスタジオ<3907>、クオンタムソリューションズ<2338>、バナーズ<3011>、ダイトーケミックス<4366>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース