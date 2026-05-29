ぱーてぃーちゃん・信子、スタジオ騒然の衝撃の“告知” 川島明「チャンネルはそのままで」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、29日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。エンディングで衝撃の“告知”を行い、スタジオを騒然とさせた。
【写真】「最近体動かしてたらちょっとシュって」“ヒップ突き出しポーズ”で近影を披露する信子
MCの麒麟・川島明に「いかがでした？今日は？」と振られた信子は「今日楽しかったです」と感想をいいつつ「最近なんか“ぽかぽか”してきたじゃないですか？この後見たくなる番組あるんじゃないかな〜」と、自身が金曜レギュラーを務めるフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）の“ぽかぽかポーズ”をしながらアピール。
TBSでフジテレビの番組を告知するという大胆なアピールに、スタジオが騒然となるなか、川島は「チャンネルはそのままでお願いします」と頭を下げると、大爆笑となった。
なお来週、月曜の同番組のゲストは、スタジオ4年ぶり登場となるケンドーコバヤシ、さや香、櫻坂46・中島優月。偏愛アイテムをプレゼンする新企画「俺の好きなモノ普及委員会」を送ると伝えた。
【写真】「最近体動かしてたらちょっとシュって」“ヒップ突き出しポーズ”で近影を披露する信子
MCの麒麟・川島明に「いかがでした？今日は？」と振られた信子は「今日楽しかったです」と感想をいいつつ「最近なんか“ぽかぽか”してきたじゃないですか？この後見たくなる番組あるんじゃないかな〜」と、自身が金曜レギュラーを務めるフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）の“ぽかぽかポーズ”をしながらアピール。
TBSでフジテレビの番組を告知するという大胆なアピールに、スタジオが騒然となるなか、川島は「チャンネルはそのままでお願いします」と頭を下げると、大爆笑となった。
なお来週、月曜の同番組のゲストは、スタジオ4年ぶり登場となるケンドーコバヤシ、さや香、櫻坂46・中島優月。偏愛アイテムをプレゼンする新企画「俺の好きなモノ普及委員会」を送ると伝えた。