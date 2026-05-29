本日の予定【経済指標】
【日本】
東京消費者物価指数（5月）08:30
予想 1.5% 前回 1.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)
雇用統計（4月）08:30
予想 2.7% 前回 2.7%（完全失業率)
予想 1.18倍 前回 1.18倍（有効求人倍率)
鉱工業生産（速報値）（4月）08:50
予想 -0.5% 前回 -0.4%（前月比)
予想 0.5% 前回 2.4%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:45
予想 0.0% 前回 0.0%（前期比)
予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)
ドイツ雇用統計（5月）16:55
予想 N/A 前回 6.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.0万人（失業者数)
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.1% 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（5月）16:00
予想 98.0 前回 97.9（KOFスイス先行指数)
【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）21:00
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 1.8%（前年比)
【カナダ】
実質GDP（2026年 第1四半期）21:30
予想 1.4% 前回 -0.6%（前期比年率)
【米国】
卸売在庫（速報値）（4月）21:30
予想 N/A 前回 1.3%（前月比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
予想 51.2 前回 49.2（シカゴ購買部協会景気指数)
※予定は変更することがあります
東京消費者物価指数（5月）08:30
予想 1.5% 前回 1.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)
雇用統計（4月）08:30
予想 2.7% 前回 2.7%（完全失業率)
予想 1.18倍 前回 1.18倍（有効求人倍率)
鉱工業生産（速報値）（4月）08:50
予想 -0.5% 前回 -0.4%（前月比)
予想 0.5% 前回 2.4%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:45
予想 0.0% 前回 0.0%（前期比)
予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)
ドイツ雇用統計（5月）16:55
予想 N/A 前回 6.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.0万人（失業者数)
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.1% 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（5月）16:00
予想 98.0 前回 97.9（KOFスイス先行指数)
【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）21:00
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 1.8%（前年比)
【カナダ】
実質GDP（2026年 第1四半期）21:30
予想 1.4% 前回 -0.6%（前期比年率)
【米国】
卸売在庫（速報値）（4月）21:30
予想 N/A 前回 1.3%（前月比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
予想 51.2 前回 49.2（シカゴ購買部協会景気指数)
※予定は変更することがあります