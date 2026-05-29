【日本】
東京消費者物価指数（5月）08:30
予想　1.5%　前回　1.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)

雇用統計（4月）08:30
予想　2.7%　前回　2.7%（完全失業率)　
予想　1.18倍　前回　1.18倍（有効求人倍率)

鉱工業生産（速報値）（4月）08:50
予想　-0.5%　前回　-0.4%（前月比)　
予想　0.5%　前回　2.4%（前年比)

【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:45
予想　0.0%　前回　0.0%（前期比)
予想　1.1%　前回　1.1%（前年比)

ドイツ雇用統計（5月）16:55
予想　N/A　前回　6.4%（失業率)
予想　N/A　前回　2.0万人（失業者数)

ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00
予想　0.1%　前回　0.6%（前月比)　
予想　2.8%　前回　2.9%（前年比)　
予想　0.1%　前回　0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.8%　前回　2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【スイス】
KOFスイス先行指数（5月）16:00
予想　98.0　前回　97.9（KOFスイス先行指数)

【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）21:00
予想　N/A　前回　0.1%（前期比)　
予想　N/A　前回　1.8%（前年比)

【カナダ】
実質GDP（2026年 第1四半期）21:30
予想　1.4%　前回　-0.6%（前期比年率)

【米国】
卸売在庫（速報値）（4月）21:30
予想　N/A　前回　1.3%（前月比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
予想　51.2　前回　49.2（シカゴ購買部協会景気指数)

※予定は変更することがあります