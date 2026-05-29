限界突破のニンニク17粒！ラー油と漬け汁が絡む強烈な卵かけご飯
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【真実の卵かけご飯:019】ニンニク醤油漬【TKGアレンジ】」を公開。卵かけご飯のアレンジ100種類にチャレンジするシリーズ動画で、今回はファミリーマートの惣菜を使った、ニンニクたっぷりの強烈な一品を紹介しています。
動画は、ファミマの「ニンニク醤油漬け」をニンニククラッシャーで潰すシーンからスタート。「まずは1粒目」と潰し始めると、かつお出汁の香りが広がります。最終的に8粒ものニンニクを潰したところで、「今日はこれぐらいにしておこう」と語る。
炊きたてのご飯を茶碗に盛り、中央に卵用のくぼみを作ると、そこに潰した大量のニンニクを敷き詰めます。「ひきわり納豆に見えなくもない」とその独特なビジュアルを表現しつつ、生卵を落とし、さらに「追いニンニク9粒」を豪快にトッピング。仕上げに漬け汁、ラー油、小ネギ、いりごまをかけ、「真実の卵かけご飯 019 ニンニク醤油漬け」が完成。
実食シーンでは、卵黄を崩してガッツリと喰らいつきます。味については「辛味や匂いは控えめ」「味はめっちゃウマイ」と絶賛する一方で、「結論から言うと食後の胸焼けがハンパねぇ」と正直すぎる感想をぽつり。「ニンニクは潰した分だけで十分だったわ」「おすすめはしない」と動画を締めくくりました。
ニンニクの強烈な風味と卵のまろやかさが交わる、インパクト抜群のアレンジレシピ。明日の予定がない日に、ニンニクの量を調整して試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ご飯 適量
・生卵 1個
・ファミリーマート「ニンニク醤油漬け」 17粒（1パック全部）
・漬け汁 適量
・ラー油 適量
・小ネギ 適量
・いりごま 適量
［作り方］
1. ニンニク醤油漬け8粒をニンニククラッシャーなどで細かく潰す。
2. 茶碗に炊きたてのご飯を盛り、中央に卵を落とすためのくぼみを作る。
3. ご飯の上に潰したニンニクを広げるように乗せる。
4. 中央のくぼみに生卵を割り入れる。
5. 追いニンニクとして、丸ごとのニンニク醤油漬け9粒を周りにトッピングする。
6. ニンニク醤油漬けの漬け汁を全体にかける。
7. ラー油を回しかけ、辛味とオイル感をプラスする。
8. 最後に小ネギといりごまを散らして完成。
動画は、ファミマの「ニンニク醤油漬け」をニンニククラッシャーで潰すシーンからスタート。「まずは1粒目」と潰し始めると、かつお出汁の香りが広がります。最終的に8粒ものニンニクを潰したところで、「今日はこれぐらいにしておこう」と語る。
炊きたてのご飯を茶碗に盛り、中央に卵用のくぼみを作ると、そこに潰した大量のニンニクを敷き詰めます。「ひきわり納豆に見えなくもない」とその独特なビジュアルを表現しつつ、生卵を落とし、さらに「追いニンニク9粒」を豪快にトッピング。仕上げに漬け汁、ラー油、小ネギ、いりごまをかけ、「真実の卵かけご飯 019 ニンニク醤油漬け」が完成。
実食シーンでは、卵黄を崩してガッツリと喰らいつきます。味については「辛味や匂いは控えめ」「味はめっちゃウマイ」と絶賛する一方で、「結論から言うと食後の胸焼けがハンパねぇ」と正直すぎる感想をぽつり。「ニンニクは潰した分だけで十分だったわ」「おすすめはしない」と動画を締めくくりました。
ニンニクの強烈な風味と卵のまろやかさが交わる、インパクト抜群のアレンジレシピ。明日の予定がない日に、ニンニクの量を調整して試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ご飯 適量
・生卵 1個
・ファミリーマート「ニンニク醤油漬け」 17粒（1パック全部）
・漬け汁 適量
・ラー油 適量
・小ネギ 適量
・いりごま 適量
［作り方］
1. ニンニク醤油漬け8粒をニンニククラッシャーなどで細かく潰す。
2. 茶碗に炊きたてのご飯を盛り、中央に卵を落とすためのくぼみを作る。
3. ご飯の上に潰したニンニクを広げるように乗せる。
4. 中央のくぼみに生卵を割り入れる。
5. 追いニンニクとして、丸ごとのニンニク醤油漬け9粒を周りにトッピングする。
6. ニンニク醤油漬けの漬け汁を全体にかける。
7. ラー油を回しかけ、辛味とオイル感をプラスする。
8. 最後に小ネギといりごまを散らして完成。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ワンルームのアパートで食べ物と無邪気に戯れる、孤独なおじさん。 ありそうでなかった、くだらない料理の数々をお届けします。