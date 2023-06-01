浜辺美波、今“全力”で取り組んでいること明かす「全力で隙間時間を見つけて…」デンヨー新CMに出演
俳優の浜辺美波が、6月1日から放映が始まるデンヨーの新テレビCM「デンヨーくんとミナミさん・踊ってみた」篇に出演した。
昨年1月には第1弾となる「デンヨーくんとミナミさん・出会い」篇が放送されており、マスコットキャラクターの“デンヨーくん”との再共演を果たした。CMで浜辺は、「ラ・バンバ」をベースにしたオリジナルソングを歌いながら、「地図記号の発電所ポーズ」を取り入れた“発電ダンス”に挑戦。撮影後のインタビューでは「私でも踊れた簡単なダンスなので、小さなお子様からぜひ真似して、一緒に踊っていただきたいです」と笑顔で語った。
【動画】真っ赤な衣装でノリノリにダンスする浜辺美波
前回に引き続き、デンヨーくんの声を担当したのは声優の三ツ矢雄二。三ツ矢も浜辺の撮影に立ち合い、同時収録でデンヨーくんに声を吹き込んだ。2度目の共演ということもあり「・・・どんなトコ?」「いろ~んなトコ!」と２人が掛け合うシーンも、息ピッタリの撮影が行われた。メイキング映像では2人の打ち合わせの様子や、三ツ矢の演技に思わず感嘆の声を上げる浜辺の姿を見ることができる。
また撮影後のインタビューで浜辺は、感想に加えて今全力で取り組んでいるものや雨の日の過ごし方などについても答えている。
【浜辺美波 撮影後インタビュー】
――いろんなところで「全力発電」しているデンヨーくん(デンヨー製品)にちなみ、浜辺さんが今“全力”で取り組まれているものを教えてください。
今は全力で隙間時間を見つけて映画館に行くことを頑張っています。2026 年に入ってから、あまり映画館に行けていなくて、親友と予定を合わせて、隙間時間を見つけて映画館に観に行くようにしています。やはり良い音や高画質のものを大きなスクリーンで観ると、本当に素晴らしいなと思うので、なるべく公開日からすぐの大きなスクリーンで上映されているうちに観に行きたいな思い、頑張っています。
――今回の CM の放送が6月からということで、浜辺さん流の“雨の日の過ごし方”を教えてください。
雨の日は、私も外に出かけるのが特に億劫になってしまうので、おうちで静かに過ごすことが多く、最近はドラマを一気見しています。少し前のドラマが(ネット動画配信サービスで)視聴できるので、タイミングを逃して観られなかったもの(作品)を、今ずっと観続けて、「こんなに面白かったんだ」と(改めて感じながら)、自分一人で静かに楽しんでいます。お家に帰って手洗ってすぐテレビをつけてしまいますね。
Q:雨の日が続くと少し気持ちが塞ぎ込んでしまうこともありますが、浜辺さん流の“心のエネルギーチャージ”(=心の発電法)を教えてください。
最近は、ハッピーな音楽を流しています。家に帰ってやらなければいけないことがある時や、仕事現場へ向かう移動中、少し緊張していると感じた時などに、ハッピーな音楽を少し大きめな音で流すと、気分が上がってきて心もチャージされます。今回の CM 撮影で使用された「ラ・バンバ」のように、アップテンポで馴染みのある音楽を流すと、元気が出る気がします。また、飼っている2匹のワンちゃんを、家に帰ってなでなでした瞬間にも、元気になります。特に最近嬉しかったのは、犬用のベッドが 2 つあるんですが、これまで 1 匹がなかなか使ってくれず、「使ってほしいな」と思いながらもずっと置いていたところ、約 1年半かけてようやく使ってくれるようになったことです。やっとここが自分の居場所だと感じてくれたのかなと思うと、とても嬉しく、最近はその姿を見るたびに幸せな気持ちになります。
昨年1月には第1弾となる「デンヨーくんとミナミさん・出会い」篇が放送されており、マスコットキャラクターの“デンヨーくん”との再共演を果たした。CMで浜辺は、「ラ・バンバ」をベースにしたオリジナルソングを歌いながら、「地図記号の発電所ポーズ」を取り入れた“発電ダンス”に挑戦。撮影後のインタビューでは「私でも踊れた簡単なダンスなので、小さなお子様からぜひ真似して、一緒に踊っていただきたいです」と笑顔で語った。
前回に引き続き、デンヨーくんの声を担当したのは声優の三ツ矢雄二。三ツ矢も浜辺の撮影に立ち合い、同時収録でデンヨーくんに声を吹き込んだ。2度目の共演ということもあり「・・・どんなトコ?」「いろ~んなトコ!」と２人が掛け合うシーンも、息ピッタリの撮影が行われた。メイキング映像では2人の打ち合わせの様子や、三ツ矢の演技に思わず感嘆の声を上げる浜辺の姿を見ることができる。
また撮影後のインタビューで浜辺は、感想に加えて今全力で取り組んでいるものや雨の日の過ごし方などについても答えている。
【浜辺美波 撮影後インタビュー】
――いろんなところで「全力発電」しているデンヨーくん(デンヨー製品)にちなみ、浜辺さんが今“全力”で取り組まれているものを教えてください。
今は全力で隙間時間を見つけて映画館に行くことを頑張っています。2026 年に入ってから、あまり映画館に行けていなくて、親友と予定を合わせて、隙間時間を見つけて映画館に観に行くようにしています。やはり良い音や高画質のものを大きなスクリーンで観ると、本当に素晴らしいなと思うので、なるべく公開日からすぐの大きなスクリーンで上映されているうちに観に行きたいな思い、頑張っています。
――今回の CM の放送が6月からということで、浜辺さん流の“雨の日の過ごし方”を教えてください。
雨の日は、私も外に出かけるのが特に億劫になってしまうので、おうちで静かに過ごすことが多く、最近はドラマを一気見しています。少し前のドラマが(ネット動画配信サービスで)視聴できるので、タイミングを逃して観られなかったもの(作品)を、今ずっと観続けて、「こんなに面白かったんだ」と(改めて感じながら)、自分一人で静かに楽しんでいます。お家に帰って手洗ってすぐテレビをつけてしまいますね。
Q:雨の日が続くと少し気持ちが塞ぎ込んでしまうこともありますが、浜辺さん流の“心のエネルギーチャージ”(=心の発電法)を教えてください。
最近は、ハッピーな音楽を流しています。家に帰ってやらなければいけないことがある時や、仕事現場へ向かう移動中、少し緊張していると感じた時などに、ハッピーな音楽を少し大きめな音で流すと、気分が上がってきて心もチャージされます。今回の CM 撮影で使用された「ラ・バンバ」のように、アップテンポで馴染みのある音楽を流すと、元気が出る気がします。また、飼っている2匹のワンちゃんを、家に帰ってなでなでした瞬間にも、元気になります。特に最近嬉しかったのは、犬用のベッドが 2 つあるんですが、これまで 1 匹がなかなか使ってくれず、「使ってほしいな」と思いながらもずっと置いていたところ、約 1年半かけてようやく使ってくれるようになったことです。やっとここが自分の居場所だと感じてくれたのかなと思うと、とても嬉しく、最近はその姿を見るたびに幸せな気持ちになります。