◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

ＪＲＡは５月２８日、第６７回宝塚記念のファン投票の最終結果を発表した。

大阪杯、天皇賞・春を連勝し、史上初の春古馬３冠の偉業がかかるクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が３６万６０３９票で第１回中間発表から１位をキープしフィニッシュ。２４年ドウデュースの２３万８３６７票を超える、歴代最多の得票数を集めた。

２位は昨年の当レース覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）で３４万８６９８票。

３位は、昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が３２万１５６３票。

Ｇ１・３勝のレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が４位で３１万７７０８票、有馬記念などＧ１・２勝のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が５位で３１万４４５２票と、続いている。

今年からレース３日前の第２回特別登録を行った中央馬のうち、ファン投票における上位１０頭（ファン投票順位５０位以内の馬に限る）が最優先で出走できることになっている。

斉藤崇調教師（クロワデュノール）「応援していただいてありがとうございます。春（古馬）３冠を目指して頑張ります」