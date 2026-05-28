AREA35ブース

京都府の京都みやこめっせで5月22日から5月24日にかけて開催されるイベント「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」において、AREA35はターンベース戦略シミュレーション「タイニーメタル2」を初出展。また「タイニーメタル」のキャラクターを使用した「PROJECT BLITZ」を昨年に引き続き出展した。

海軍や新キャラクターが登場「タイニーメタル2」

「タイニーメタル2」は、ターンベースストラテジーというレトロなシステムに、最新のグラフィックスやシステムを組み合わせた懐かしくて新しい戦略シミュレーションゲーム。ゲームとしては戦車など様々なユニットを操作し敵の撃破を目指すことが目標で、シリーズ1作目となる「タイニーメタル」は2017年に発売されている。

若き将校ネイサン・グリースや傭兵集団ホワイトファングの部隊長ヴォルフラムら前作から引き続き登場するキャラクターに加えて、新たに10人以上のキャラクターが追加される。その中でも海賊風味の金髪イケメン・アドニス提督は今作から登場する海軍を得意とするキャラクター。

ブース内には缶バッジの当たるガチャも設置されていた

海軍は潜水艦、戦艦、揚陸艦、駆逐艦、航空母艦などの軍艦を操作して戦う。揚陸艦から兵士や戦車を下ろして海側から陸上の施設を攻略したり、潜水艦は潜航して見つからないように攻撃したり、足の速い艦で敵艦をロックオンして、戦艦からの支援射撃を受けるなど、海軍らしい戦い方ができる。

海には通常の海域に加えて陸に近い場所の「浅瀬」や、海の中から岩が突き出た「岩場」がある。浅瀬は揚陸艦しか航行できず、岩場は敵に見つかりにくくなる一方、通れる船の種類が限られている。

【『タイニーメタル2』公式アナウンストレイラー】【タイニーメタル2】

試遊台ではプレイヤー2人が組んでNPC2人と戦う協力プレイを試すことができた。マルチプレイは最大8人がオンラインで参加可能で、全員での対戦や2人1組の4組でのマッチなど多くの対戦ルールが用意されているそうだ。

ディレクターの由良浩明氏

ディレクターの由良浩明氏によると、リアルな戦争が世界中に影響を与えている今、戦争をテーマにしたゲームを作るのはやはり難しさもあるという。だが、海外で親子で本作をプレイしながら話をしているのを見て、ゲームが戦争について考える一助になるかもしれないと考えているのだと語ってくれた。本作はデフォルメされたキャラクターや兵器を使うが、自衛隊や豪軍からアドバイスを受けてリアリティにもこだわっているのだそうだ。

キャンペーンの他、100マップ以上のスカーミッシュがあり、多くの新マップで陸海空が揃った新たな戦いを体験することができる。発売は2027年春にまずはSteam版がリリースされる予定だ。

□Steamの「タイニーメタル2」ページ

降って来る戦車を奪い合うパーティゲーム「PROJECT BLITZ（仮）」

「PROJECT BLITZ（仮）」は4人でワイワイと対戦を楽しむ気軽なパーティーゲーム。発想のベースとなっているのは、由良氏が幼い頃にオーストラリアに引っ越した時に持っていったファミコンの「ボンバーマン」で母親と遊んだ思い出だという。

【PROJECT BLITZ（仮）】

本作の4人のプレイヤーが四隅からスタートするところなどは確かに「ボンバーマン」の影響を感じる。本作で対戦のカギを握るのは、中央に降って来る戦車だ。戦車は1人だけが乗ることができ、強力な大砲を撃てるが他の兵士3人が協力して攻撃すればすぐに降ろされてしまう。だが、戦車が空になれば今度はその3人での奪い合いが始まる。このように戦車を軸に対戦と協力プレイが目まぐるしく入れ替わる。

降って来る戦車を上手く使えるかどうかが勝利のカギを握る

フィールドに定期的に降って来る木箱には、手榴弾やミサイルランチャー、防御バリアなどが入っており、これらのアイテムを奪い合いながら戦う。制限時間終了時、最終的に最も多くのポイントを獲得した人が勝利する。

戦車の操縦は、あえてプレイヤースキルが出やすいような調整になっており、ガチンコで遊ぶこともできる。開発は順調で来年の発売を目指しているとのことだ。

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