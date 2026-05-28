「可愛すぎる！」バレーボール女子日本代表の“イメチェン姿”に反響…「お2人共お似合いです」

石川真佑が岩澤実育と2ショットでイメチェン姿を披露した(C)Getty Images

バレーボール女子日本代表で埼玉上尾メディックスに所属する岩澤実育が、自身のインスタグラムを更新。同じく日本代表でキャプテンの石川真佑との2ショットを公開し、2人がイメチェンした姿に注目が集まった。

【写真】「髪型似合っているよ」反響呼んだ石川真佑と岩澤実育の2ショットをチェック（11枚目）

石川は髪の長さをミディアムにカットし、以前よりも暗めのカラーに変更。岩澤も黒髪をカーリーヘアにして、2人で並んだ笑顔の写真を公開している。

この投稿にはファンから「髪型似合っているよ」「真佑ちゃんどんな髪型も似合うね 可愛い」「お2人共お似合いです」「黒髪パーマかわいい」「まゆちゃんもみいくちゃんも髪切ってかわいい」「可愛すぎる！」と、2人揃ってイメチェンした姿に大きな反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]