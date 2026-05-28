U18男子日本代表がアジアの切符獲得に挑む…東アジア地区予選の全試合がYouTubeで配信

5月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は、6月2日から7日にかけて福岡県福岡市の福岡第一高等学校内・都築褚助記念体育館で開催される「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」の全試合を、JBA公式YouTubeにてライブ配信すると発表した。

同大会には、開催国の日本をはじめ、中国、チャイニーズ・タイペイ、ホンコン・チャイナ、韓国の計5チームが参加し、1回戦総当たりのリーグ戦で激突する。上位4チームには、今年8月にインドで開催される「FIBA U18アジアカップ2026」への出場権が与えられるため、来年の「FIBA U19ワールドカップ2027」出場へ向けても重要な意味を持つ公式戦となる。

今年2月に就任した片峯聡太ヘッドコーチ（福岡大学附属大濠高校）率いるU18男子日本代表は、6月3日にホンコン・チャイナとの初戦を迎え、4日に韓国、6日にチャイニーズ・タイペイ、7日に中国と対戦する予定だ。

■「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」 日本戦の配信日程



・6月3日（水）15時00分～ vs ホンコン・チャイナ



・6月4日（木）15時00分～ vs 韓国



・6月6日（土）14時00分～ vs チャイニーズ・タイペイ



・6月7日（日）14時00分～ vs 中国



※全試合「JBA公式YouTube」にてライブ配信

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