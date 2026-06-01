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高須幹弥「投機筋の駆け引きがある」IPO直後の個別株投資に警鐘！これが現実だ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【IPO】SpaceX上場、OpenAI、Anthropicについて私の考え、投資方針【NASDAQ100】」を公開した。動画では、米国の大手テクノロジー企業の新規株式公開（IPO）の動向に触れつつ、自身の投資戦略やインデックスファンドの仕組みの課題について独自の見解を展開している。



SpaceXやOpenAI、Anthropicなどの巨大テック企業のIPOが話題となる中、高須氏はそれらの動向を踏まえた投資方針を説明した。特にSpaceXについては、再利用ロケットや「Starlink」などほぼ独占状態にある事業を挙げ、イーロン・マスク氏が85.1%の議決権を持つ点に触れつつ、「利益重視の株主の意見とかを除外して、イーロン・マスクの夢を叶える会社なわけですよ」と評価した。



その一方で、高須氏はIPO直後の個別株投資には否定的なスタンスを示した。上場直後は「投機筋の駆け引きがある」として激しい値動きのリスクを指摘し、さらに上場前の大株主による「ロックアップ解除」で株価が一気に下落する危険性があるため、「個別で買うつもりはないですね」と断言した。代わりに、インデックス投資を活用する自身の「コア・サテライト戦略」を解説。「S&P500」と日本株をコア資産としつつ、サテライト枠として「NASDAQ100」の投資信託を購入していると語った。NASDAQ100は赤字企業でも早期に組み入れる「ファストエントリー」制度を設けていることに触れ、S&P500の黒字要件について「成長してから取り込んでる」と指摘し、「一番美味しい株価が上がるところをみんな取りたいわけですよ」と、インデックスごとの採用基準の盲点について持論を展開した。



さらに、高須氏はAIや半導体分野が直面するバブル崩壊のリスクにも言及。「大暴落するっていう可能性もある」と警鐘を鳴らし、ITバブル崩壊時にはNASDAQ100が80%下落し、回復に15年を要した歴史を振り返った。しかし、AIや宇宙開発は米国の国家戦略であり国防上不可欠だと定義し、暴落が起きても政府の援助により「回復は比較的これから早いんじゃないかなと勝手に期待してます」と独自の視点を語った。



最後には、サテライト投資の割合を「多くて20%まで」とするのが王道であると提言。20代など若い世代には「全振り」という選択肢も提示しつつ、自身の年齢も踏まえ「投資は自己責任で」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。