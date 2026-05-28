辺野古の基地建設に抗議する団体「ヘリ基地反対協議会（反対協）」の創設メンバーの一人が、かつて皇太子ご夫妻を襲撃した人物だったことが「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】スパナを投げつけられる事件も…当時の皇太子ご夫妻

「白銀病院事件」実行犯の一人が反対協の創設メンバーだった

名護市辺野古沖で今年3月に起きた研修旅行中の転覆事故。同志社国際高校（京都）の生徒が乗った抗議船「不屈」を運航していた団体が、反対協だ。事故では、同校2年生の武石知華さん（17）と船長の金井創氏（71）が亡くなっている。



記者会見する反対協の幹部 ©時事通信社

1975年に皇太子明仁親王（現上皇）と皇太子妃美智子さま（現上皇后）が空き瓶やスパナなどを投げつけられた「白銀病院事件」。その実行犯の一人が、反対協の創設にかかわった元名護市議のB氏だったのだ。

B氏本人に聞くと、こう回答した。

――反対協にいた？

「ああ。昔はね。はいはい」

――辺野古の事故や、白銀病院事件のことを。

「いや、私はもうコメントしませんので。すみません」

5月27日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および5月28日（木）発売の「週刊文春」では、反対協の共同代表らの経歴や近況、「極左暴力集団」と呼ばれる団体と反対協顧問の関係、知華さんが乗っていた「平和丸」の船長が捜査機関への対面調査を拒否する経緯、「偏向教育」が指摘される同志社国際高校の別の研修コースなどについて詳報している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月4日号）