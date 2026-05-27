「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）

ロッテが２試合連続逆転勝ちで、３年連続交流戦２連勝発進。５月１３日には最大９まで膨らんでいた借金を、以降９勝２敗の快進撃で４月３０日以来となる２まで減らした。

２点を追う六回、４番・山口の６号ソロで反撃開始。山口はここ６試合で５本塁打と絶好調。「先頭として塁に出ることを考えていました。それが良い結果になり良かったです」とコメントした。

六回に１点を奪われたが、七回、代打・井上の左前打と敵失、四球で１死満塁とし、西川が中前に同点２点適時打。さらに２死二、三塁から暴投で勝ち越しに成功。佐藤の適時打も飛び出して突き放した。

西川は１１試合連続安打中。「打ったのはフォークです。もうみんなが繋いでくれたのでほんとにここで取らないとっていう気持ちでいきました。その後逆転することができたので良かったです」とコメントした。

先発の毛利は３回４安打２失点で降板。「２イニング連続で失点してしまいましたしそこは反省したいところです」とコメントした。四回以降は継投策でしのいだ。