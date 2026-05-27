「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）

阪神は日本ハムに連敗を喫した。

打線は二回２死から木浪が右翼線への二塁打で好機を作ると、坂本の先制左前適時打で先制。２点を追う五回２死では森下が左翼に弾丸ライナーで突き刺す今季１２号ソロをマークした。

六回２死一塁からは新外国人のディベイニーが代打で登場し、左前打で来日初安打を記録。ただ、続く２死一、二塁で立石が二飛で凡退。チームで２ケタ安打を放つも勝利には届かなかった。

先発・大竹は５回４安打３失点。二回は３つのフライアウトで終えるなど、緩急効かせた投球で相手打線を翻弄した。３回先頭の中前打でこの日初安打を許すも、２死二塁から水野を二ゴロ。上々の立ち上がりを決めた。

暗転したのは五回。先頭・万波に中堅フェンス直撃の二塁打を浴びてピンチを招くと２死から先発の加藤貴に同点の中前適時打。続く２死二、三塁から水野に勝ち越しの左前適時打を浴びた。

さらには２死一、三塁で迎えたエドポロの打席で捕手・坂本が三塁へのけん制悪送球で追加点を献上。スイングしたエドポロと坂本の送球が接触し、藤川監督が球審に確認。打者の自然な動きとされて判定は覆らず、手痛い失点となった。

七回には３番手の及川が１回４安打２失点を喫して突き放された。

交流戦連敗スタートは２０２４年以来。３カードぶりの負け越しとなった。