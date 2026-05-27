全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は新潟市の商店街で愛される、ヘルシーかつ満足感たっぷりのランチをご紹介。アスリートフードマイスターなどの資格を持つ店主のこだわりと優しさが詰まっています。

古くから“新潟の台所”として親しまれてきた新潟市中央区・古町地区の人情横丁。



【桶屋美圭アナウンサー】

「昔懐かしいお店やおしゃれなカフェなども立ち並ぶこちらの商店街。ご紹介するのは人情横丁一愉快な店Hacchi-☆です」



ヘルシーなランチが人気の『Hacchi-☆（ハッチー）』。



【星百合恵 店長】

「野菜のおいしさを楽しんでいただく。食感を楽しむ、五感で味わうことを大切にしている」



2018年のオープン以降、お客に人気なのが“ガパオライス”です。



かつて、タイ料理店で修行していた店主の星さん。ガパオライスにはレンコンやタマネギ、アスパラ、パプリカなどの野菜のほか…



【星百合恵 店長】

「ミキサーで混ぜたお肉。挽肉とは粗さがちがう」



ふわふわ感を出すため、豚挽肉ではなく、鶏もも肉を使用。みりんや白ワインなどで下味をつけています。



ナンプラーやバジルで味を整え、星さんの地元・魚沼でとれたコシヒカリと一緒に盛り付ければガパオライスの完成。味噌汁・サラダ・小鉢がついて1300円です。



【桶屋美圭アナウンサー】

「鶏肉がすごくやわらかいです。アスパラとレンコンのシャキシャキ感が最高。エスニックな感じがありつつも、日本人の口に合うような甘辛い感じで、しかもそこに卵のまろやかさも加わって絶妙なバランスです」



味や食感にこだわる星さん。実は…



【星百合恵 店長】

「野菜ソムリエ、アスリートフードマイスター、ビューティーセルフアドバイザー、食育インストラクター、アンチエイジングプランナー、冷凍生活アドバイザー。あと調理師」



食に関わる7つの資格を取得。さらに、魚沼市出身ということで。



【星百合恵 店長】

「同級生におばたのお兄さんが。アポなしでふらっと来てくださる」



同郷のお笑い芸人、おばたのお兄さんもよく店に訪れるそう。好奇心旺盛で人とのつながりを大切にする星さんが提供するのは、おいしい料理だけではないようで…



【常連客】

「ここから出てくる人が皆さん良い顔をして出てくる。こういう素敵なお店があっていいなと思っている」



【星百合恵 店長】

「日々忙しい。その中でリラックス、ほっと一息できるようなお店に、これからもやっていきたい」

『Hacchi-☆（ハッチー）』では、フードロス削減の取組として規格外野菜などを使ったスムージーも提供していて、こちらも人気メニューとなっています。人にも地球にも優しい心温まるお店でした。