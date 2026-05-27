韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月26日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）の大リーグ残留に関して、「与えられた時間は長くても3週間」との見解を示した。

右足首の手術明けエドマンの復帰が迫る

大リーグ2年目の今季、キムは大リーグの生き残りをかけ厳しい戦いを強いられている。

ここまで2度、マイナー降格の危機が訪れたが、いずれも回避している。負傷者リストに入っていたムーキー・ベッツ選手（33）が、12日に戦線復帰。開幕から負傷者リストに入っていたキケことエンリケ・ヘルナンデス選手（34）が、26日のコロラド・ロッキーズ戦で復帰した。

ベッツとヘルナンデスが復帰した際、キムはマイナー降格の危機にあったが、ベッツの時は、アレックス・フリーランド内野手（24）がマイナー落ちし、ヘルナンデス復帰時は、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）がDFA（40人ロースター外）となった。

今季、2度にわたるマイナー降格危機を回避したキムだが、今後の見通しは決して明るくはない。

右足首の手術明けのトミー・エドマン選手（31）の復帰が迫っている。米メディアによると、27日にドジャース傘下の3Aに合流。3Aで調整した後、大リーグに復帰する見通しだという。エドマンが復帰すれば、ポジションがかぶるキムのマイナー降格が現実味を帯びる。

「またしても難関を乗り越えた。とはいえ...」

「スポーツ朝鮮」は現実を冷静に受け止め、「キム・ヘソンに与えられた時間は長くても3週間」などのタイトルで記事を展開した。

記事は「またしても難関を乗り越えた。とはいえ、決して安心できる状況ではない」と切り出し、こう続けた。

「主力選手で、次に復帰するのは内野・外野をこなすユーティリティプレーヤー、トミー・エドマンだ。ある意味、キケよりも存在感が大きいかもしれない。27日から3Aのオクラホマシティでリハビリ試合に出場することになった。最大20日間は3A所属としてプレーできるため、キム・ヘソンにとっては6月中旬までは時間を稼いだことになる。その前に、打撃面でロバーツ監督の心を掴み返さなければならない」

チームは27日、本拠地ドジャー・スタジアムでコロラド・ロッキーズと対戦し、15−6で大勝した。キムは5回から途中出場し、1打数無安打1打点1三振で、打率を.254に落とした。