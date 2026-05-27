【B-R サーティワン アイスクリーム「ドラゴンクエスト」コラボ】 開催期間：6月1日～30日

B-R サーティワン アイスクリームは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを開催する。期間は6月1日より30日まで。

「ドラクエ」とのコラボとして様々な商品が展開される。「かいしんのいちげき」をイメージしたフレーバー「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」は6月の新商品として登場。さらにスライムのチョコレートを乗せたコラボ商品「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」も販売される。こちらには「ももんじゃ」や「モーモン」、「ベビーパンサー」などのピック全10種が付属する。

スモールまたはレギュラーサイズのアイスクリーム8個をセットにした「ドラゴンクエスト 40thセット」は、側面に「ドラクエ」シリーズのモンスターたちがデザインされるほか、中は「ひとくいばこ」のようなデザインになっている。こちらにはグッズとして「ポッピングシャワースライム キーホルダー付き」が付属する。このほか、スライム島をイメージしたスライムが主役のケーキ「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」も販売される。

6月1日より3日までの期間中は500円以上の購入でコラボ記念ステッカーをプレゼントするキャンペーンを実施。MMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」ではゲーム内アイテムが貰えるキャンペーンが実施される。

□「ドラゴンクエスト」コラボレーションキャンペーンのページ

6月の新作フレーバー「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」

価格：420円（シングル・レギュラーサイズ）

「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」

価格：580円

ピックはランダム全10種

ドラゴンクエスト 40thセット

価格：3,560円（レギュラー）

3,000円（スモール）

ポッピングシャワースライム キーホルダー付き

「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」

価格：4,300円

サイズ：5号、直径：上段 約11.5㎝、下段 約16㎝、高さ：約6㎝

コラボ記念ステッカー

配布期間：6月1日～3日

※先着20万枚限定

ドラゴンクエストX オンライン」コラボ

あいことば「プレゼントのじゅもん」を入力するとしぐさ「バラエティ」、装備「レギュラーダブル」がプレゼントされる。

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