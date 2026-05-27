サーティワンと「ドラクエ」のコラボ開催！ ポッピングシャワースライムのキーホルダー付きの商品も販売「かいしんのいちげき！ ゴールデンパインレモネード」など新フレーバー登場
B-R サーティワン アイスクリームは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを開催する。期間は6月1日より30日まで。
「ドラクエ」とのコラボとして様々な商品が展開される。「かいしんのいちげき」をイメージしたフレーバー「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」は6月の新商品として登場。さらにスライムのチョコレートを乗せたコラボ商品「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」も販売される。こちらには「ももんじゃ」や「モーモン」、「ベビーパンサー」などのピック全10種が付属する。
スモールまたはレギュラーサイズのアイスクリーム8個をセットにした「ドラゴンクエスト 40thセット」は、側面に「ドラクエ」シリーズのモンスターたちがデザインされるほか、中は「ひとくいばこ」のようなデザインになっている。こちらにはグッズとして「ポッピングシャワースライム キーホルダー付き」が付属する。このほか、スライム島をイメージしたスライムが主役のケーキ「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」も販売される。
6月1日より3日までの期間中は500円以上の購入でコラボ記念ステッカーをプレゼントするキャンペーンを実施。MMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」ではゲーム内アイテムが貰えるキャンペーンが実施される。
□「ドラゴンクエスト」コラボレーションキャンペーンのページ
6月の新作フレーバー「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」
価格：420円（シングル・レギュラーサイズ）
「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」
価格：580円
ピックはランダム全10種
ドラゴンクエスト 40thセット
価格：3,560円（レギュラー）
3,000円（スモール）
ポッピングシャワースライム キーホルダー付き
「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」
価格：4,300円
サイズ：5号、直径：上段 約11.5㎝、下段 約16㎝、高さ：約6㎝
コラボ記念ステッカー
配布期間：6月1日～3日
※先着20万枚限定
ドラゴンクエストX オンライン」コラボ
あいことば「プレゼントのじゅもん」を入力するとしぐさ「バラエティ」、装備「レギュラーダブル」がプレゼントされる。
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