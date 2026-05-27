「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）

これぞエースだ。こん身の１３０球目。この日１３個目の三振を空振りで奪うと、日本ハム・伊藤大海がグッと拳を握った。チームの連敗を３で止める今季初完封。「最後まで強気に投げられた」と納得の表情でうなずいた。

３タテを食らって借金３で迎えた交流戦。流れを変える必要があった。序盤から内角を突く気迫の力投。九回は３連打で無死満塁のピンチを迎えたが、最後まで本塁は踏ませなかった。「チームに勢いをつけるんだという気持ちが初回からあった。それが結果としてついてきてくれてすごくうれしい」と頬を緩めた。

指揮官のゲキが効いた。新庄剛志監督は「内容は言えないけど、試合前から大海くんをちょっと叱り倒して」と明かし「意地でも最後まで行け！ということで、この結果。許す」とニンマリ。伊藤は「僕の不注意というか、問題なく投げられましたけど。でも、それ（ゲキ）のおかげでいいピッチングができたかな」と笑って感謝した。

新庄監督は就任５年目で通算３００勝目。数字自体には無関心も「甲子園でできたのはうれしい」と、慣れ親しんだ聖地での節目を喜んだ。記念球を手にすることもなく「（ボールを）もらったら間違いなくスタンドに投げてる」と笑わせた指揮官。「交流戦の最初の１勝目を取れたっていうのは『さあ、のっていくぞ』っていう気持ちには選手はなりますよ」と、古巣相手の“快幕”に反攻の手応えは十分だった。

◆日本ハム歴代監督３００勝 日本ハム歴代監督３００勝は新庄監督が７人目。過去６人は【１】栗山英樹（６８４勝６７２敗５４分け）【２】大沢啓二（６３１勝６３６敗９４分け）【３】水原茂（５２６勝４２９敗２８分け）【４】ヒルマン（３４９勝３２０敗１４分け）【５】上田利治（３１０勝３２６敗１２分け）【６】梨田昌孝（３０１勝２６１敗１４分け）。