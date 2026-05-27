「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）

夜空に舞った白球は、虎党の願いむなしくバックスクリーンへと消えた。阪神・西勇輝投手は６回５安打１失点。五回まで好投を続けたが、１球に泣いた形となり、「その１球を切り替えていくしかない」と唇をかんだ。

両軍無得点で迎えた六回１死だった。この日こここまで無安打に抑え込んでいた４番・レイエスと対峙（たいじ）。女房役・伏見は外角にミットを構えたが、１２２キロの緩い変化球は失投気味に真ん中付近へ。これを逃してはくれなかった。レイエスに対してはここまでチーム全体で被打率・０８３で被本塁打はなしと抑えていただけに、悔やまれる被弾となった。

五回までは非の打ちどころがなかった。初回を三者凡退に仕留めると、波に乗り、二回は２死一、二塁で細川を三邪飛。五回は２死一、三塁とされたが、矢沢を二ゴロに仕留めた。

藤川監督は「ゲームを作ってくれたし、西としては十分な仕事をしてくれた」と擁護した。先発の責任は果たしたが「結果負けているので。チームに良い流れを持ってこられなかったのは現状」と西勇。敗戦の責任を背負った。