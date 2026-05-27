「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）

「日本生命セ・パ交流戦２０２６」が開幕。阪神は新庄剛志監督（５４）率いる日本ハムに零敗で連勝は５でストップし、２年ぶりの交流戦黒星スタートとなった。デビューから５試合連続安打中だったドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝はエース・伊藤の前に４打数無安打。この悔しさを、飛躍への力に変える。

球審がストライクのコールをすると、甲子園が大きなため息に包まれた。立石は少しの時間、バッターボックスに立ち尽くした後、悔しさを押し殺しながらゆっくりとベンチへ下がった。

相手先発伊藤の前に、３打数無安打で迎えた八回。２死一塁で打席に立った。２球連続で外角の変化球にバットが空を切ると、最後は直球に手が出ず。勝負は３球で決まった。プロで初めて喫した見逃し三振。「最後になって変な力みとか、焦りが出た部分もあった。勉強かなと思います」と唇をかんだ。

この日は４打数無安打。１９日の中日戦（倉敷）でデビューを果たしてから、５戦連続安打を放っていたが、ついにストップ。１９８１年に巨人・原辰徳が記録していた、６試合連続安打のセ・リーグ記録にあと一歩届かなかった。

完敗だった。昨年の沢村賞投手で、今春のＷＢＣで侍ジャパンにも選出された右腕との対戦。ここ３試合１番での起用が続いた中で、この日は初めて２番に入った。ただ、第１、２打席目と詰まらされての凡打。六回の第３打席は追い込まれてから懸命に粘ったが、最後は空振り三振に終わった。

１軍デビューから、わずか１週間にして、球界を代表する投手との貴重なマッチアップ。「伊藤さんも何球か甘いボールもあったと思う。（ボールに振り負けない）パワーがなかった」と脱帽だった。藤川監督は「現役生活でいろんな投手と対戦していく。日々勝負ですから」と、ここからの成長に期待を寄せた。

またこの日は、甲子園で初めて三塁の守備にも就いた。二回には２死一、二塁のピンチで、ファウルゾーンへの飛球をフェンスに激突しながらもキャッチ。ガッツあふれるプレーに、マウンドの西勇も拍手を送った。「ゴロの守備機会はなかったですけど、しっかり集中して守れたと思います」と振り返った。

鮮烈デビューを飾ってきた立石の快音は止まったが、まだ１試合。長いペナントレースは続いていく。「もったいない打席もあったので、しっかり反省してから寝ようと思います」。ルーキーは気持ちを新たに、再進撃を開始する。

◆セ界トップタイならず… 阪神・立石が出場６試合目でプロ初の無安打。この日の日本ハム戦で安打を記録していれば、新人デビュー戦から６試合連続安打となり、セ・リーグでは１９８１年・原辰徳（巨人）と並ぶ最長となっていた。なお、ＮＰＢ最長は５０年・伊藤利夫（近鉄）と２３年・加藤豪将（日本ハム）の１０試合連続。