5月26日の「踊る！さんま御殿!!」にて「住まいのトラブル110番」を放送。ゲストには、ミラノ・コルティナ五輪混合団体にて銅メダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ女子・郄梨沙羅が初登場する。あまりバラエティ番組に出演することがないため、さんまとは初対面。郄梨が「8歳から（ジャンプを）始めて、21年くらいです」と自己紹介をすると、さんまは「その時間がラージヒルやねんな。こういうことを言うのが得意な男です」と、軽快な返しで郄梨を笑わせた。

郄梨は、テーマ「マジかよ！と思った自宅のトラブル」で、住まいに関する悩みを告白。現在スロベニアに拠点を置いているものの、荷物の整理などのために日本でも部屋を借りており、日本を発つ際には必ず大掃除をしてから出発するそう。しかし、「2〜3ヶ月後に帰ってくると、トイレが（黒ずみで）黒くなっちゃうので、また大掃除」「掃除に始まり掃除に終わって もう毎日掃除」と嘆く。これに岡田結実は「メダルを獲って帰って、まず掃除ってことですよね、めっちゃ嫌じゃないですか」とビックリ。さんまも「メダルを飾ろうと思うときくらいはキレイであってほしいよね」と同情する。

そこで、さんまとヒロミは「掃除してあげる」「住んであげる」とノリノリで提案。さらに、収納王子コジマジックからは、「水が溜まっているところに食器洗い用の洗剤などの中性洗剤を２〜3滴垂らして蓋を閉めて、換気扇を回すと、黒ずみが軽減されます」とアドバイスが。スタジオ中が「へー！」と感心する中、さんまとヒロミだけは「軽減だろ！」「黒ずみが無くなってほしいんだよ」とツッコミ。郄梨家の“掃除するおじさん”“住むおじさん”になりきってコジマジックを困らせていた。