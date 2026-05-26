深煎りコーヒーとフランス菓子のマリアージュ。本郷三丁目の喫茶店『タイズ』が贈る至高の一杯

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・本郷3丁目の喫茶店『タイズ（TIES）』です。

本格ケーキと愉しむ…苦味とコクが効いた自家焙煎コーヒー

入口のショーケースには麗しいケーキが並び、奥には暖色の光源が心地よく灯る喫茶スペースが広がる。喫茶店と洋菓子店で経験を積んだ店主が手がける同店では、こだわりの自家焙煎コーヒーと、上質なフランス菓子が楽しめる。

聞けば、焙煎からケーキの仕込みまで、すべて店主が行っているというのだから驚きだ。

ネルで丁寧に抽出する自家焙煎コーヒーは深煎りがメイン。しっかりした苦味とコクが感じられるコーヒーと、同量のミルクで割った「カフェオレ」は、奥行きある苦味が活きているのがよくわかる。

クルリデ640円、カシス640円、モンブラン880円、カフェオレ830円

『タイズ（TIES）』（手前：左から）クルリデ 640円、カシス 640円、モンブラン 880円 （奥）カフェオレ 830円 甘さ控えめで品のいい味わいのケーキ。定番から季節の品まで10種以上が揃う。テイクアウトで購入も可能

さらに、ケーキを味わえば、どれもきちんと手間をかけられているのは一目瞭然。ただでさえコーヒーとケーキは黄金コンビ。さらに深すぎるコーヒー＆スイーツ愛を持つ店主が生み出す、至高のマリアージュとくれば。ほら、気になってきたでしょう？

『タイズ（TIES）』店主 （左）坂爪弘樹さん、（右）由佳子さん

店主：坂爪弘樹さん、由佳子さん「落ち着いた空間で、コーヒーとケーキを楽しんでください！」

『タイズ（TIES）』

本郷3丁目『タイズ（TIES）』

［店名］『タイズ（TIES）』

［住所］東京都文京区湯島4-1-13

［電話］03-3818-0393

［営業時間］12時〜17時半（17時LO）

［休日］月・火・水、木は隔週

［交通］都営大江戸線本郷三丁目駅5番出口から徒歩6分

撮影／西崎進也、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、苺のショートケーキの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『タイズ（TIES）』の自家焙煎コーヒーがコレ！焙煎からケーキの仕込みまですべて店主が行う（7枚）