深煎りコーヒーとフランス菓子のマリアージュ。本郷三丁目の喫茶店『タイズ』が贈る至高の一杯
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・本郷3丁目の喫茶店『タイズ（TIES）』です。
本格ケーキと愉しむ…苦味とコクが効いた自家焙煎コーヒー
入口のショーケースには麗しいケーキが並び、奥には暖色の光源が心地よく灯る喫茶スペースが広がる。喫茶店と洋菓子店で経験を積んだ店主が手がける同店では、こだわりの自家焙煎コーヒーと、上質なフランス菓子が楽しめる。
聞けば、焙煎からケーキの仕込みまで、すべて店主が行っているというのだから驚きだ。
ネルで丁寧に抽出する自家焙煎コーヒーは深煎りがメイン。しっかりした苦味とコクが感じられるコーヒーと、同量のミルクで割った「カフェオレ」は、奥行きある苦味が活きているのがよくわかる。
クルリデ640円、カシス640円、モンブラン880円、カフェオレ830円
『タイズ（TIES）』（手前：左から）クルリデ 640円、カシス 640円、モンブラン 880円 （奥）カフェオレ 830円 甘さ控えめで品のいい味わいのケーキ。定番から季節の品まで10種以上が揃う。テイクアウトで購入も可能
さらに、ケーキを味わえば、どれもきちんと手間をかけられているのは一目瞭然。ただでさえコーヒーとケーキは黄金コンビ。さらに深すぎるコーヒー＆スイーツ愛を持つ店主が生み出す、至高のマリアージュとくれば。ほら、気になってきたでしょう？
『タイズ（TIES）』店主 （左）坂爪弘樹さん、（右）由佳子さん
店主：坂爪弘樹さん、由佳子さん「落ち着いた空間で、コーヒーとケーキを楽しんでください！」
『タイズ（TIES）』
本郷3丁目『タイズ（TIES）』
［店名］『タイズ（TIES）』
［住所］東京都文京区湯島4-1-13
［電話］03-3818-0393
［営業時間］12時〜17時半（17時LO）
［休日］月・火・水、木は隔週
［交通］都営大江戸線本郷三丁目駅5番出口から徒歩6分
撮影／西崎進也、取材／星野真琴
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※画像ギャラリーでは、苺のショートケーキの画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。