寺田心、テレビ出演時の“激変ぶり”話題「色気爆発」「ボディビルダーと並んでも違和感ない」
【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の寺田心が5月25日、フジテレビ系新ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜）に出演。子役時代からの“激変ぶり”が話題を呼んでいる。
【写真】子役出身17歳俳優「思わず二度見」現在の姿
“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では“激変ぶり”が話題の寺田は、3月3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）にて、現在の身長が178cmであることや約115kgのベンチプレスを上げられることを明かし、注目を集めていた。そしてこの日、同番組には「芸人バラエティ軍」として対決に参加。ボディビルダーの横川尚隆と並んでも、遜色ない体格と存在感を見せていた。
この放送を受け、視聴者からは「体格めっちゃいい」「色気爆発」「ボディビルダーと並んでも違和感ない」「かっこよすぎる」「思わず二度見」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】子役出身17歳俳優「思わず二度見」現在の姿
◆寺田心、体格の良さ話題に
“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では“激変ぶり”が話題の寺田は、3月3日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）にて、現在の身長が178cmであることや約115kgのベンチプレスを上げられることを明かし、注目を集めていた。そしてこの日、同番組には「芸人バラエティ軍」として対決に参加。ボディビルダーの横川尚隆と並んでも、遜色ない体格と存在感を見せていた。
◆寺田心出演「真剣遊戯！THEバトルSHOW」に反響続々
この放送を受け、視聴者からは「体格めっちゃいい」「色気爆発」「ボディビルダーと並んでも違和感ない」「かっこよすぎる」「思わず二度見」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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