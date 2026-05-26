枝豆とベーコンの混ぜご飯【材料】（2人分）ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分枝豆 1/2袋塩 少々ベーコン 2枚ピザ用チーズ 20g塩 少々粗びき黒コショウ 少々【下準備】1、枝豆はサッと水洗いして塩をもみ込み、煮たった熱湯に塩ごと加え、再び煮たったら3〜4分ゆでてザルに上げ、粗熱が取れたら豆を取り出す。2、ゆでた枝豆はサヤから外す。ベーコンはみじん切りにする。【作り方】1、炊きたてのご飯に、枝豆、ベーコン、ピザ用チーズ、塩少々を入れて混ぜる。器に盛り、粗びき黒コショウをかける。【このレシピのポイント・コツ】お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。