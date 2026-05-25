２１日に支配下登録された広島・名原典彦外野手が華々しい１軍デビューを飾った。２２日から１軍に合流し、同日からの中日３連戦ではプロ初出場から３試合連続マルチ安打。それだけではなく、２４日・中日戦（バンテリンドーム）では圧巻の身体能力を見せた。

０−３の五回１死だった。名原はボスラーの右翼ファウルグラウンドへの飛球を猛然と追いかけ、フェンス際でジャンピングキャッチを試みた。 届かないかと思われたが、１メートル近くジャンプしてグラブを伸ばすと、フェンスに激突しながら捕球した。

球場は敵味方関係なく拍手が湧き、マウンドの岡本と捕手の持丸はともに拍手を送った。

このプレーに対して、ネットでは「驚愕の身体能力とガッツ」「いつも最後まで諦めずボールを追う名原くんを見るの本当に好き」、「身体能力には驚きます」、「ジャンプ力素晴らしいですね」、「ジャンプ力すごいな」、「がむしゃらがチームをけん引」と称賛の声が相次いだ。

名原は青森大から２０２２年度育成ドラフト１位で入団。大卒４年目の今季まで２軍で経験を積み、２１日に支配下契約を結んだ。

２２日は「８番・右翼」でプロ初出場初スタメン。２打席目にプロ初安打。七回に初タイムリーとなる三塁打で初打点も記録した。

２３日はプロ初の１番に抜てきされ、２試合連続マルチ安打。初のヒーローインタビューにも臨み、今後アピールしたいところを問われると、「元気と守備と足とバッティングです」とコメントしていた。

そして２４日には３点を追う六回１死で右前打を放ち、逆転勝利につなげた。３試合で１４打数６安打、打率・４２９。背番号は「９２」だが、ユニホームの調達が間に合わず、３試合連続で育成時代の背番号１２１のユニホームで出場を続けた。