ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月25日（月）〜5月31日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■牡牛座（おうし座）

カード：ペンタクルの10（正位置）

地盤の強さが報われる週。家族や身内、長年の取引先との関係に投資しよう。住まいの整備、貯蓄計画や保険の見直しが吉。短期の刺激よりも長期の安心。週の後半は、会食や帰省など根幹を確認する行動を組み込んでみよう。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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