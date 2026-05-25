BFIVEが人気の「セサミストリート」シリーズ新作を発表…オフコートでも存在感を発揮するアイテム

5月22日、バスケットボールウェアブランド「BFIVE（ビーファイブ）」は、「セサミストリート」とのコラボレーションアイテム新作「ACTION SERIES」の販売を開始した。

同コレクションは、米国非営利団体Sesame Workshop（セサミワークショップ）との正式ライセンス契約のもとに展開されるもの。世代を超えて愛される「セサミストリート」の世界観と、バスケットボールウェアとしての機能性を融合させたアイテムがラインナップされている。

BFIVEは今年2月にも「SPRING LIMITED ITEM」をリリースしており、今回はそれに続く新作コレクションとして「ACTION SERIES」が登場。セサミストリートのキャラクターたちをポップにちりばめた総柄デザインのタンクトップやバスパンに加え、中央ロゴやカレッジ調デザインを採用したシューティングシャツ2種が展開される。

今回のコレクションでは、バスケットボールの“アクション”と遊び心を掛け合わせ、スポーツシーンだけでなく日常でも楽しめるデザインを提案。BFIVEのコンセプトである「スポーツをもっと自由に、自分らしく楽しむ」を表現したアイテムとなっている。

同ブランドの公式サイトでは、サプライヤー契約を結ぶ松崎裕樹（横浜ビー・コルセアーズ）と保岡龍斗（ファイティングイーグルス名古屋）がモデルとして登場。商品はBFIVE公式ECサイトなどで販売されている。

夏に向けて、オンコートでもオフコートでも存在感を発揮するコラボアイテムとなりそうだ。

【画像】BFIVEの「セサミストリート」シリーズ最新作