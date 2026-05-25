一部改良で3画面コックピット採用！

ゼネラルモーターズ・ジャパンは2026年5月21日、シボレー「コルベット」の一部仕様変更および価格を改定するとともに、アメリカ建国250周年を記念した特別限定車「America Anniversary Edition（アメリカ アニバーサリー エディション）」を発表し、販売を開始しました。

コルベットは、アメリカンスポーツカーの象徴です。1954年の初代デビュー以来、長らくFR（フロントエンジン・リアドライブ）レイアウトを採用するロングノーズ、ショートデッキのスタイルを貫いてきました。

【画像】これが6200cc「V8」エンジン搭載の「コルベット」です！ 画像で見る（45枚）

ゼネラルモータース（GM）のシボレー部門は2019年7月18日に、「C8」と呼ばれる第8世代のシボレー「コルベット」を世界初公開しました。注目点は、1954年のC1（初代）から脈々と続いてきたフロントエンジン・リアドライブ（FR）というパッケージを改め、エンジンを乗員の後ろ側に配置するリアミッドシップを採用し、新たな時代を刻んだことです。

ボディサイズは、全長4630mm×全幅1940mm×全高1225mm、ホイールベースが2725mm。

搭載するエンジンは、アメリカではスモールブロックとも呼ばれる、6.2リッターV型8気筒OHVの「LT2型」で、最高出力502馬力・最大トルク637Nmを発揮します。トランスミッションは8速DCTで、日本市場へはブランド初となる右ハンドル仕様が導入されています。

今回発表された最新モデルでは、コックピットデザインを大幅に刷新し、最新テクノロジーを導入しています。12.7インチのセンタースクリーンと14インチのドライバーインフォメーションセンターに加え、新たに6.6インチの補助タッチスクリーンを採用。3つのディスプレイがドライバーを包み込むようにレイアウトされており、視線をほとんど動かすことなく瞬時に情報を確認できます。

さらにコネクティビティサービスとして「Google ビルトイン」を搭載し、音声によるエアコンの温度調整やナビゲーション操作が可能になるなど、利便性が大きく向上しています。

ドライビングをよりエキサイティングにするテクノロジーの強化も見逃せません。車内データをリアルタイムで分析し、すべての走行セッションを高画質で記録する「パフォーマンスデータレコーダー（PDR）」は、新たにサイド・バイ・サイドで比較・分析できる機能を追加して大幅にパワーアップ。

また、ハイパフォーマンスモデルの「E-Ray」や「Z06」に搭載されている「パフォーマンスアプリ」が標準装備となりました。ドライバーの左手側には「ツアー」「スポーツ」「トラック」「ウェザー」の4種類から選べるドライブモードセレクタースイッチを配置。排気音やステアリングフィールを細かく設定できる「マイモード」や、サーキット走行で威力を発揮する「Zモード」も搭載しています。

新設された右手側の6.6インチタッチスクリーンには、パフォーマンス・トラクションコントロール（PTM）やトリップメーターなどの各種情報が表示され、より直感的なマシンコントロールを可能にしています。

この最新モデル発売にあわせて、1776年のアメリカ独立宣言から250年を記念した特別限定車のアメリカ アニバーサリー エディションも同時発売されました。

「クーペ 3LT」をベース車とし、日本限定20台で販売されます。自由を象徴するホワイトのボディカラーに、情熱のレッドと揺るがない強さを示すブラックの2色によるフルレングスデュアルレーシングストライプを日本で初採用。

インテリアには情熱的なアドレナリンレッドを採用し、日本独自の専用オーナメントをさりげなく配置して限定感を演出しています。

最新型コルベットの価格（消費税込）は、「クーペ 2LT」が1535万円、クーペ 3LTが1795万円、「コンバーチブル 3LT」が1960万円です。また、アメリカ アニバーサリー エディションは1985万円となっています。