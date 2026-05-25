Xデーは2026年夏!? 間近に迫った「ビッグマイナーチェンジ」

ホンダのコンパクトカー「フィット」がまもなくマイナーチェンジを受けるようです。

すでに公式サイト上では、「一部仕様についてはお選びいただけません」と表記されています。



実際どうなのか、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

【画像ギャラリー】まもなくマイナーチェンジ？ これが「フィット」現行モデルです！ 画像で見る（30枚以上）

初代フィットは2001年6月にデビュー。フロントシートの床下に燃料タンクを収める「センタータンクレイアウト」と呼ばれる画期的なシャシを採用し、クラスを超えた室内空間を作り出すことに成功。コンパクトカーの概念を変えた1台として大ヒットしました。

その後、2007年10月に2代目へとフルモデルチェンジし、初代フィットのキープコンセプトともいえるパッケージを採用し、人気を不動のものとします。

3代目フィットは2013年9月にデビュー。フィットのキーとなる「ワンモーションフォルム」を継承しつつも、ハイテク感や美しさ、質感の高さを追求したデザインを採用することで、高級感が増しています。

4代目となる現行型のフィットは2020年2月にデビュー。歴代のフィットが築き上げてきた優れた性能や機能をベースに、数値では表せない価値「4つの心地よさ」を提案。

デザインもフランス車風のおしゃれなものとしつつ、グレードごとにコーディネーションを変更し、ライフスタイルに応じたバリエーション構成としています。

また、通常のガソリンエンジンモデルに加え、2モーターハイブリッド「e：HEV」の設定や、先進運転支援「ホンダセンシング」も強化するなど、進化しています。

ボディサイズは全長3995-4095mm、全幅1695mm（一部モデルは1725mm）、全高1515-1570mmとなっており、今や貴重な5ナンバー枠に収まる普通乗用車でもあります。

デビューから丸6年が経過し、その間、デザイン変更やパワートレインの改良を伴うマイナーチェンジが1回（2022年10月）、一部改良を3回実施しています。

直近の一部改良は2025年7月に実施され、このときは「CROSSTAR（クロスター）」グレードを中心に変更が行われています。

内外装の一部カラーを変更し、ボディカラーには専用色となるボタニカルグリーン・パールを設定しています。また他のグレードも、ボディカラーの新色の追加などが行われました。

車両本体価格はガソリン車が177万6500円から、ハイブリッド車が220万8800円からとなっています（消費税込み）。

そして最近、フィットに新たな動きがあるとの情報が寄せられました。

公式サイト上には「一部タイプ・カラーがお選びいただけない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください」と表記されています。

実際のところどうなのか、5月中旬に首都圏にあるホンダディーラーに問い合わせてみました。

「近々、マイナーチェンジが予定されています。その際、内外装の仕様変更のほか、グレード構成の見直しや、ガソリンモデルを減らし、ハイブリッドモデルを中心に展開する見込みです。

具体的には『ヴェゼル』と同様に『X』『Z』『クロスター』『RS』のグレード構成が予定されています。

その代わり、『ベーシック』『ホーム』『リュクス』の各グレードが廃止になるようです」

他のホンダディーラーにも問い合わせてみました。

「今年の夏頃、大規模なマイナーチェンジが予定されています。まだ事前予約ははじまっていません。

過去に1度だけマイナーチェンジを行いましたが、今回はその規模を上回る『ビッグマイナーチェンジ』といえそうです。

外装のデザインも変更になると思われますし、内装色の見直しも行われるようです。

基本的にブラック1色となり、一部ユーザー様にも人気があった『リュクス』のブラウン内装も廃止になる見込みです」

今後はハイブリッドモデルが中心となるフィット。昨今の事情を考えると、値上げは避けられないでしょう。

また、ブラウンの本革シートや専用の外装など、お洒落な雰囲気を持つ「リュクス」のブラウン内装がなくなってしまうのは残念なところ。

もし、この仕様が気に入っているとしたら、早めにディーラーに問い合わせて在庫を確保しておいた方がよさそうです。