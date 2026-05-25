「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

５番人気のジュウリョクピエロが豪快に差し切り、Ｇ１初制覇を果たした。今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝は日本女性騎手初のＧ１勝利を飾り、聖奈の師匠でもある寺島良調教師（４４）＝栗東＝もＧ１初制覇。２着に３番人気のドリームコア、３着に２番人気のラフターラインズが入り、２冠を狙った１番人気の桜花賞馬スターアニスは１２着に終わった。

ジュウリョクピエロでオークスを制し、女性騎手として初めてクラシック制覇を決めた今村聖奈が、レース後の公式会見で喜びを語った。

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−所属する寺島厩舎でのＧ１制覇。

「デビューする前からお世話になっていましたし、デビューしてからも、たくさんいい馬に乗せてもらいました。全然うまくいかず、負担を掛けたことの方が多かったんですけど、いつも支えてくれて、味方でいてくれて、背中を後押ししてくれる師匠でした」

−最高の恩返しになった。

「まだまだ恩返しは足りないと思うんですけど、こうやって師弟で一緒にＧ１を勝つことは、そんなに簡単ではないと思います。ましてや私がＧ１を勝つなんて本当に夢にも思っていなかったので、最高の気分です」

−オークスは父の今村康成元騎手が調教助手として調教に乗っていたメイショウマンボが勝ったレース。思い入れはある。

「競馬を見るようになったきっかけになったのがメイショウマンボでした。それで私が勝手にオークスには縁を感じていました」

−この先はどんなジョッキーを目指したいか。

「競馬学校の試験の時から“歴史に名を刻めるようなジョッキーになりたい”と言ってきました。ただ、１年目以降は成績も下降して、なかなかうまくいくことがなくて…。自分が思い描いていたジョッキーとはこういうものだったのかな、と考えることもありました」

−厳しい時期もあった。

「いい夢を見過ぎていた分、しんどい現実を目の当たりにした時に、その場から逃げ出したい気持ちも本当にあったのですが、寺島厩舎をはじめ、普段からお世話になっている厩舎の方々、家族、身近な人たちが鼓舞して支えてくださったからこそ、今があるんだと思います」

−デビュー５年目で夢のＧ１ジョッキーとなった。

「今年も全然結果を出せていないなかで、こういった大きいレースを馬に勝たせてもらいました。それに見合うジョッキーになるには、まだまだ時間がかかると思いますが、１頭１頭、しっかりと乗れるジョッキーになりたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします」