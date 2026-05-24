

Travis Japan

Travis Japanが24日、今年1月4日より開催してきた全国8都市30公演のアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers」の映像商品を、8月26日にリリースすることを発表した。

5月24日に行われたツアー最終公演・LaLa arena TOKYO-BAY公演のMC内でメンバーからサプライズ発表され、会場は大きな歓声に包まれた。

昨年12月にリリースした3rdアルバム『’s travelers』を携えた本ツアー。映像商品には、横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録する。

さらにDISC2には、完全生産限定盤には“ビジュアルコメンタリー”、初回盤には“ツアードキュメンタリー”、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演の最終日のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像を収録。

完全生産限定盤にはフォトブックレットとグッズ、初回盤にはフォトブックレット、通常盤初回プレスには三方背ケースが付属する仕様となっている。

また、CDショップ別購入者特典も決定。トレーディングカードやアクリルコースター、クリアポスターなど、各店舗ごとに異なる特典が用意されている。