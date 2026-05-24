２３日午後１時５０分頃、岩手県大槌町金沢地区に住む女性から「飼い猫がクマに襲われた」と町役場に連絡があった。近くで飼い猫とみられる死骸が見つかっており、県警などが付近を警戒している。県警釜石署によると、この家で飼っていた猫１匹が成獣とみられるクマに連れ去られたのを女性が目撃した。また、町内を流れる大槌川沿いの山林で、猫がクマに襲われているところを近くの住人が見かけた。その後、同署員が猫とみられ