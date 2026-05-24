レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）最終日（２４日、駒沢体育館）で、女子５７キロ級の藤波朱理（レスター）がトラブルに打ち勝った。２０２４年パリ五輪は５３キロ級で金メダルを獲得。現在は５７キロ級に転向したが、今大会の３週間前に左ヒザのじん帯を損傷した。「本当に歩けない状態になってしまって『何でまたここで自分がなんだ』と思った部分もあったけど、その時に初めて自分を