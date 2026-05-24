シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」は、6月から8月まで開催するサマーフードフェスティバルの第1弾として、「北米フードフェア」を2026年6月1日（月）〜7月20日（月・祝）の期間限定で開催する。4年に一度の大きな高揚感に包まれ、世界中から熱い視線が注がれる2026年の夏。グランカフェでは、その舞台となるアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国をテーマに、個